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Vanessa Bryant'ın hukuk savaşı: Eşi Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın ölümü sonrası fotoğraflar mahkemede

Haberler | 12.08.2022 - 08:13

İki yıl önce helikopter kazasında hayatını kaybedeb NBA yıldızı Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, eşi ve kızı Gianna'nın kaza alanında çekilen fotoğraflarını mahkemeye taşıdı.

Vanessa Bryant'ın hukuk savaşı: Eşi Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın ölümü sonrası fotoğraflar mahkemede - 1

Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın helikopter kazasında ölmesi sonrası açılan dava Los Angeles'taki bölge mahkemesinde başladı.


Vanessa Bryant'ın hukuk savaşı: Eşi Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın ölümü sonrası fotoğraflar mahkemede - 2

Vanessa Bryant'ın açtığı davada konuşan avukat Luis Li, olay yerinde görev alan onlarca itfaiyeci ve 28 polis memurunun telefonlarında hatıra gibi çekilen fotoğrafların bulunduğunu vurgulayarak "26 Ocak 2020 her zaman Vanessa Bryant'ın hayatının en kötü günü olacak. Güvenlik güçleri ise bölgede gezip hatıra fotoğrafları çektiler. Resmen dayanılmaz bir yaraya tuz bastılar" dedi.


Vanessa Bryant'ın hukuk savaşı: Eşi Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın ölümü sonrası fotoğraflar mahkemede - 3

Söz konusu fotoğrafların kişisel amaçlar ile çekildiğini iddia eden Li, müvekkilinin birgün bu fotoğraflarla karşılaşmaktan korktuğunun altını çizdi.


Vanessa Bryant'ın hukuk savaşı: Eşi Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın ölümü sonrası fotoğraflar mahkemede - 4

Li, "Çocuklarının ve kendisinin bir gün internette sevdiklerinin korkunç görüntüleriyle karşılaşacağı korkusuyla yaşıyor" dedi.

Vanessa Bryant'ın hukuk savaşı: Eşi Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın ölümü sonrası fotoğraflar mahkemede - 5

Vanessa Bryant gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakırken New York Post Bryant'ın duruşma sırasında gözyaşlarına hakim olmadığını yazdı.

N-LIFE HABERLERİ

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