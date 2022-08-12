Vanessa Bryant'ın hukuk savaşı: Eşi Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın ölümü sonrası fotoğraflar mahkemede

Vanessa Bryant'ın açtığı davada konuşan avukat Luis Li, olay yerinde görev alan onlarca itfaiyeci ve 28 polis memurunun telefonlarında hatıra gibi çekilen fotoğrafların bulunduğunu vurgulayarak "26 Ocak 2020 her zaman Vanessa Bryant'ın hayatının en kötü günü olacak. Güvenlik güçleri ise bölgede gezip hatıra fotoğrafları çektiler. Resmen dayanılmaz bir yaraya tuz bastılar" dedi.





