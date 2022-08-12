Vanessa Bryant'ın hukuk savaşı: Eşi Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın ölümü sonrası fotoğraflar mahkemede

Haberler | 12.08.2022 - 08:13
Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın helikopter kazasında ölmesi sonrası açılan dava Los Angeles'taki bölge mahkemesinde başladı.
Vanessa Bryant'ın açtığı davada konuşan avukat Luis Li, olay yerinde görev alan onlarca itfaiyeci ve 28 polis memurunun telefonlarında hatıra gibi çekilen fotoğrafların bulunduğunu vurgulayarak "26 Ocak 2020 her zaman Vanessa Bryant'ın hayatının en kötü günü olacak. Güvenlik güçleri ise bölgede gezip hatıra fotoğrafları çektiler. Resmen dayanılmaz bir yaraya tuz bastılar" dedi.
Söz konusu fotoğrafların kişisel amaçlar ile çekildiğini iddia eden Li, müvekkilinin birgün bu fotoğraflarla karşılaşmaktan korktuğunun altını çizdi.
Li, "Çocuklarının ve kendisinin bir gün internette sevdiklerinin korkunç görüntüleriyle karşılaşacağı korkusuyla yaşıyor" dedi.
Vanessa Bryant gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakırken New York Post Bryant'ın duruşma sırasında gözyaşlarına hakim olmadığını yazdı.