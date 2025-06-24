Venedik'te hayat durdu! Milyarder Jeff Bezos'un düğünü şehri birbirine kattı

Amazon CEO'su Jeff Bezos ile Lauren Sanchez Venedik'te evlenmeye hazırlanıyor. Dünyaca ünlü isimlerin akın edeceği şehrin birçok noktası, milyarderin düğünü nedeniyle kapatıldı. İşte protestoların hedefi olan milyarderin düğünü hakkında bilmeniz gerekenler...

Venedik'te hayat durdu! Milyarder Jeff Bezos'un düğünü şehri birbirine kattı - 1

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Jeff Bezos ile Lauren Sanchez evleniyor!

Venedik, 61 yaşındaki Bezos ile ve 55 yaşındaki Sanchez'in düğünü nedeniyle bugünden itibaren büyük bir şölene sahne olacak.

DÜĞÜN NE ZAMAN?

Çiftin düğün gününe dair detaylar sır gibi gizleniyor. Düğünün 27-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Daily Mail'e konuşan kaynaklar ise düğünün 27 Haziran'da gerçekleşeceğini belirtti.

N-LIFE HABERLERİ

Venedik'te hayat durdu! Milyarder Jeff Bezos'un düğünü şehri birbirine kattı - 2

TÜM ADAYI KİRALADILAR

Düğün kutlamaları Venedik'te gerçekleşse de törenin tam olarak nerede olacağı gizliliğini koruyor. Çiftin, Venedik'teki bir ada olan San Giorgio'nun tamamını 6 günlüğüne misafirleri için kiraladığı bildirildi.

Başlangıçta törenin Bezos'un milyonlarca dolarlık yatı Koru'da gerçekleşeceği düşünülüyordu ancak çiftin Venedik bölgesindeki bir tarihi binada "evet" diyeceği de iddialar arasında.

Venedik'te hayat durdu! Milyarder Jeff Bezos'un düğünü şehri birbirine kattı - 3

DÜNYACA ÜNLÜ KONUKLAR BU DÜĞÜNDE OLACAK

Düğüne 200'den daha az konuğun katılacağı iddia edilse de konuk listesinde kaç kişinin yer aldığı tam olarak bilinmiyor.

Çiftin düğününe katılacak isimler arasında Leonardo DiCaprio, Eva Longoria, Orlando Bloom, Jessica Alba, şarkıcı eşi Katy Perry, yapımcı Brian Glazer, şarkıcı Barbra Streisand, şov yıldızı Kim Kardashian ve annesi Kris Jenner yer alıyor. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner, Joshua Kushner ve model eşi Karlie Kloss da düğüne katılması beklenen isimler arasında.

Milyarder Bill Gates, iş insanı Barry Diller ve tasarımcı eşi Diane von Furstenberg, Anna Wintour, model Camila Morrone, Brooks Nader, Ürdün Kraliçesi Rania Al Abdullah, Oprah Winfrey, Salma Hayek Pinault, Miranda Kerr, Suki Waterhouse ve Robert Pattinson da davetliler arasında yer alıyor.

Venedik'te hayat durdu! Milyarder Jeff Bezos'un düğünü şehri birbirine kattı - 4

MİLYONLARCA DOLAR HARCADI

Sanchez'in nişan yüzüğünün 2,5 milyon dolara mal olduğu düşünüldüğünde milyarderin Venedik'teki görkemli düğünü için ne kadar harcadığı ise merak konusu oldu.

Çiftin, düğün hazırlıklarına yaklaşık 10 milyon dolar, her misafir başına 50 bin dolar harcandığı düşünülüyor. Düğünün toplamda 50 milyon dolara mal olduğu da iddialar arasında.

Misafirler ayrıca, tasarımcı Laguna B.'nin özel cam eşyaları da dahil olmak üzere düğünden hediye çantalarıyla ayrılacak.

Venedik'te hayat durdu! Milyarder Jeff Bezos'un düğünü şehri birbirine kattı - 5

SEFERLER ASKIYA ALINDI

Ayrıca, düğün nedeniyle su taksilerinin ve gondol seferlerinin askıya alındığı ve şehrin 9 yat limanının da dolu olduğu bildirildi.

Venedik'te hayat durdu! Milyarder Jeff Bezos'un düğünü şehri birbirine kattı - 6

PROTESTO EDİLDİ

Çiftin düğünü Venedik'te protestolara neden oldu. Protestocular, "Düğününüz için Venedik'i kiralayabiliyorsanız, daha fazla vergi de ödeyebilirsiniz" yazılı 400 metrekarelik bir pankart açtı.

Yerel halk, Bezos'un uzay turizmi şirketine de tepki gösterdi ve milyarderin daha fazla vergi ödemesini istedi. Milyarderin Amazon çalışanlarına "yoksulluk ücreti" ödemesi ve kendi kişisel hayatı için bir ada kiralayabilmesi tepki çekti.

Venedik'te hayat durdu! Milyarder Jeff Bezos'un düğünü şehri birbirine kattı - 7

Bezos'un güvenlik endişeleri nedeniyle düğün için planlarını değiştirmek zorunda kaldığı da iddia edildi.

Venedik'te hayat durdu! Milyarder Jeff Bezos'un düğünü şehri birbirine kattı - 8

SANCHEZ'İN GELİNLİĞİ

2,5 milyon dolarlık bir yüzükle gelen evlenme teklifinin ardından Sanchez'in Oscar de la Renta imzalı bir gelinlik giyeceği düşünülüyor.

Bezos, 2023 yılında sevgilisi Sanchez'e evlenme teklifinde bulundu. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos daha önce Mackenzie Scott ile evliydi. 25 senedir evli olan çiftin 4 çocuğu bulunuyor.
Jeff Bezos ile Scott'ın boşanmasının nedeni olarak Sanchez gösterilmişti.

Öte yandan Bezos ile birlikteliğinden önce Sanchez'in başından dört nişan geçti. Eski bir sunucu olan Sanchez 2005'te Patrick Whitesell ile evlenmiş ancak bu evlilik 2019'da Bezos ile ilişkisinin ortaya çıkmasıyla sona erdi.

DAHA FAZLA GÖSTER