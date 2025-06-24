Venedik'te hayat durdu! Milyarder Jeff Bezos'un düğünü şehri birbirine kattı

TÜM ADAYI KİRALADILAR

Düğün kutlamaları Venedik'te gerçekleşse de törenin tam olarak nerede olacağı gizliliğini koruyor. Çiftin, Venedik'teki bir ada olan San Giorgio'nun tamamını 6 günlüğüne misafirleri için kiraladığı bildirildi.

Başlangıçta törenin Bezos'un milyonlarca dolarlık yatı Koru'da gerçekleşeceği düşünülüyordu ancak çiftin Venedik bölgesindeki bir tarihi binada "evet" diyeceği de iddialar arasında.