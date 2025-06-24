Venedik'te hayat durdu! Milyarder Jeff Bezos'un düğünü şehri birbirine kattı
Amazon CEO'su Jeff Bezos ile Lauren Sanchez Venedik'te evlenmeye hazırlanıyor. Dünyaca ünlü isimlerin akın edeceği şehrin birçok noktası, milyarderin düğünü nedeniyle kapatıldı. İşte protestoların hedefi olan milyarderin düğünü hakkında bilmeniz gerekenler...
Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Jeff Bezos ile Lauren Sanchez evleniyor!
Venedik, 61 yaşındaki Bezos ile ve 55 yaşındaki Sanchez'in düğünü nedeniyle bugünden itibaren büyük bir şölene sahne olacak.
DÜĞÜN NE ZAMAN?
Çiftin düğün gününe dair detaylar sır gibi gizleniyor. Düğünün 27-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Daily Mail'e konuşan kaynaklar ise düğünün 27 Haziran'da gerçekleşeceğini belirtti.