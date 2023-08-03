Venezuela'nın güzellik kraliçesi Ariana Viera trafik kazasında hayatını kaybetti
Venezuela'nın güzellik kraliçesi Ariana Viera, geçirdiği trajik kaza sonrası hayatını kaybetti. Babası, ABD'de yaşayan Viera'nın cenazesine vize alamadığı için katılamadı.
Venezuela'nın güzellik kraliçesi Ariana Viera, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.
Ekim ayında ülkesini, Dominik'te düzenlenecek 2023 Dünya Latin Amerika Güzellik Yarışması'nda temsil etmeye hazırlanan 26 yaşındaki Viera'nın, direksiyon başında uyuyakalarak başka bir araca arkadan çarptığı öğrenildi.