Victoria Beckham eski grubu Spice Girls ile tek şarkı söylemeden servet kazandı

Modacı Victoria Beckham, eski müzik grubu Spice Girls yeniden bir araya gelse de gruba dahil olmadı. 2019'dan itibaren yeniden sahne almaya başlayan gruba katılmasa da Beckham, 2 milyon sterlin (yaklaşık 46 milyon TL) kazandı.
Spice Girls yıllarında "Posh Spice" (Sosyetik Baharat) adıyla anılan 48 yaşındaki Beckham'ın müzik şirketi Moody Productions'ın 2020'de 403 bin sterlin (yaklaşık 9 milyon TL), 2021'de 703 bin sterlin (yaklaşık 16 milyon TL) kazandığı ortaya çıktı.
2019 yılında tekrar bir araya gelen Spice Girls yoluna Mel B, Mel C, Emma Bunton ve Geri Horner ile devam ediyor. Grup daha ilk yılında turneden 1 milyon sterlin kazandı.
Beckham hala yasal olarak grubun üyesi olsa da onlarla birlikte şarkı söylemek zorunda değil. Çünkü Moody Productions, konserler ciroları, lisans anlaşmaları ve ticari satışlardan pay almaya hak kazanıyor.
İngiliz pop müzük grubu Spice Girls, ilk olarak 1994'te kuruldu. İlk çıktıklarında şarkıları Birleşik Krallık müzik listelerinden düşmüyordu. 1994'ten bu yana 100 milyondan fazla albüm satarak tüm zamanların en çok satış yapan kadın müzik grubu oldu.
Grup, 2000'lerde dağıldı, 2019'da yeniden bir araya geldi. Spice World Tour adlı dünya turnesiyle müziğe geri dönse de artık moda kariyerine öncelik veren Victoria Beckham, arkadaşlarına katılmadı.
1999'da futbolcu David Beckham'la evlenen dört çocuk annesi Victoria Beckham'ın moda evi, geçen yıl 6,3 milyon sterlin (yaklaşık 147 milyon TL) zarar etti.