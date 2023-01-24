Victoria Beckham eski grubu Spice Girls ile tek şarkı söylemeden servet kazandı

Modacı Victoria Beckham, eski müzik grubu Spice Girls yeniden bir araya gelse de gruba dahil olmadı. 2019'dan itibaren yeniden sahne almaya başlayan gruba katılmasa da Beckham, 2 milyon sterlin (yaklaşık 46 milyon TL) kazandı.



Spice Girls yıllarında "Posh Spice" (Sosyetik Baharat) adıyla anılan 48 yaşındaki Beckham'ın müzik şirketi Moody Productions'ın 2020'de 403 bin sterlin (yaklaşık 9 milyon TL), 2021'de 703 bin sterlin (yaklaşık 16 milyon TL) kazandığı ortaya çıktı.