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Victoria Beckham ve Nicola Peltz arasında soğuk savaş olduğu iddia edildi: Birbirlerine dayanamıyorlar

Haberler - ntv.com.tr | 07.08.2022 - 13:39 - Son Güncelleme : 07.08.2022 - 13:54

Ünlü moda tasarımcısı Victoria Beckham ve oğlu Brooklyn Beckham ile nisan ayında evlenen ABD’li oyuncu Nicole Peltz'in birbirlerine dayanamadıkları iddia edildi. Peltz'in yaptığı duygusal paylaşımın söylentilere yönelik olduğu düşünülüyor.

Victoria Beckham ve Nicola Peltz arasında soğuk savaş olduğu iddia edildi: Birbirlerine dayanamıyorlar - 1

Ünlü İngiliz futbolcu ve moda tasarımcısı eşi ’ın en büyük oğulları , geçtiğimiz nisan ayında Amerikalı oyuncu Nicole Peltz ile görkemli bir törenle evlenmişti.

Victoria Beckham ve Nicola Peltz arasında soğuk savaş olduğu iddia edildi: Birbirlerine dayanamıyorlar - 2

KONUŞMUYORLAR

Page Six’in haberine göre, Victoria Beckham ve Peltz arasında soğuk rüzgarlar esiyor. İkilinin birbirine dayanamadığı ve konuşmadıkları belirtildi.

Victoria Beckham ve Nicola Peltz arasında soğuk savaş olduğu iddia edildi: Birbirlerine dayanamıyorlar - 3

HAZIRLIKLARA DAHİL ETMEDİ İDDİASI

İddialara göre Peltz, düğün hazırlıklarına Beckham’ın dahil olmasını istemedi. Beckham’in düğünle ilgili çok fazla bilgilendirilmediği ve aralarındaki iletişimin minimalde tutulduğu belirtildi.

Victoria Beckham ve Nicola Peltz arasında soğuk savaş olduğu iddia edildi: Birbirlerine dayanamıyorlar - 4

27 yaşındaki oyuncu çıkan iddilardan sonra kişisel hesabında duygusal bir paylaşım yaptı. Oyuncu, “Bazen üzgün hallerimi göstermekten çekiniyorum. 7 kardeşle ve güçlü ebeveynlerle büyümek beni güçlendirdi. Kalbimi kırmaya çalışan veya beni yıkmaya çalışan insanlara karşı hazırladı. İnsanların bizi kötü hissettirdiği günler hep olur ve incinmek gayet normaldir. Bir şeyler söylemek istedim çünkü bu tarafımı normalde hiç paylaşmam. Ama bu tarafımı da size göstermek istedim” dedi.

Victoria Beckham ve Nicola Peltz arasında soğuk savaş olduğu iddia edildi: Birbirlerine dayanamıyorlar - 5

Peltz’in bu paylaşımının Beckham ile arasındaki gerginliğe ve insanların tepkilerine yönelik olduğu düşünülüyor.

Victoria Beckham ve Nicola Peltz arasında soğuk savaş olduğu iddia edildi: Birbirlerine dayanamıyorlar - 6

Eşi Brooklyn ise paylaşımın altına “İnanılmaz bir kalbe sahipsin. Seni çok seviyorum” yorumunda bulundu.

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