Victoria Beckham ve Nicola Peltz arasında soğuk savaş olduğu iddia edildi: Birbirlerine dayanamıyorlar

27 yaşındaki oyuncu çıkan iddilardan sonra kişisel hesabında duygusal bir paylaşım yaptı. Oyuncu, “Bazen üzgün hallerimi göstermekten çekiniyorum. 7 kardeşle ve güçlü ebeveynlerle büyümek beni güçlendirdi. Kalbimi kırmaya çalışan veya beni yıkmaya çalışan insanlara karşı hazırladı. İnsanların bizi kötü hissettirdiği günler hep olur ve incinmek gayet normaldir. Bir şeyler söylemek istedim çünkü bu tarafımı normalde hiç paylaşmam. Ama bu tarafımı da size göstermek istedim” dedi.