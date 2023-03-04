Victoria Beckham'dan mutlu aile pozu! Peltz detayı dikkat çekti

Ünlü İngiliz futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı eşi Victoria Beckham’ın en büyük oğulları Brooklyn Beckham, geçtiğimiz nisan ayında Amerikalı oyuncu Nicola Peltz ile görkemli bir törenle evlenmişti.
Düğün sonrası Victoria Beckham ve Peltz arasında soğuk rüzgarlar estiği, ikilinin birbirine dayanamadığı ve konuşmadıkları belirtilmişti.
İddialara göre Peltz, düğün hazırlıklarına Beckham’ın dahil olmasını istememişti. Victoria Beckham’ın düğünle ilgili çok fazla bilgilendirilmediği ve aralarındaki iletişimin minimalde tutulduğu belirtilmişti.
Düğünden bu yana anne ve babası Victoria ile David Beckham'dan uzak duran Brooklyn, geçtiğimiz aylarda buzları kıracak bir adım atmıştı. Annesinin Paris Moda Haftası kapsamındaki defilesine, yanına eşi Nicola'yı da alarak gitmişti.
Bu gelişmeden aylar sonra Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz çifti, Beckham ailesi ile bir araya geldi.
Ünlü çift, 3 Mart Günü Paris Moda Haftası kapsamında defile düzenleyen Victoria Beckham'ı yalnız bırakmadı.
Defile sonrası ailesiyle pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Victoria Beckham, paylaşımına "Sizsiz yapamazdım, hepinizi çok seviyorum. Paris'ten öpücükler" notunu düştü.
Victoria Beckham'ın tasarımı olan bir elbiseyle defileye katılan Nicola Peltz, kayınvalidesinin yayınladığı kareye "Harika bir defileydi. Seni seviyoruz" yorumunu yaptı.