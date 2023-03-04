Victoria Beckham'dan mutlu aile pozu! Peltz detayı dikkat çekti

Victoria Beckham, Paris Moda Haftası'ndaki defilesi sonrası eşi ve çocuklarıyla poz verdi. Fotoğrafta Brooklyn Beckham ile eşi Nicola Anne Peltz'in de olması ve Peltz'in kayınvalidesinin tasarladığı elbiseyi giymesi gündem oldu.

Victoria Beckham'dan mutlu aile pozu! Peltz detayı dikkat çekti - 1

Ünlü İngiliz futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı eşi Victoria Beckham’ın en büyük oğulları Brooklyn Beckham, geçtiğimiz nisan ayında Amerikalı oyuncu Nicola Peltz ile görkemli bir törenle evlenmişti.

Victoria Beckham'dan mutlu aile pozu! Peltz detayı dikkat çekti - 2

ARALARININ BOZUK OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Düğün sonrası Victoria Beckham ve Peltz arasında soğuk rüzgarlar estiği, ikilinin birbirine dayanamadığı ve konuşmadıkları belirtilmişti.

Victoria Beckham'dan mutlu aile pozu! Peltz detayı dikkat çekti - 3

İddialara göre Peltz, düğün hazırlıklarına Beckham’ın dahil olmasını istememişti. Victoria Beckham’ın düğünle ilgili çok fazla bilgilendirilmediği ve aralarındaki iletişimin minimalde tutulduğu belirtilmişti.

Victoria Beckham'dan mutlu aile pozu! Peltz detayı dikkat çekti - 4

Düğünden bu yana anne ve babası Victoria ile David Beckham'dan uzak duran Brooklyn, geçtiğimiz aylarda buzları kıracak bir adım atmıştı. Annesinin Paris Moda Haftası kapsamındaki defilesine, yanına eşi Nicola'yı da alarak gitmişti.

Victoria Beckham'dan mutlu aile pozu! Peltz detayı dikkat çekti - 5

DEFİLEDE BİR ARAYA GELDİLER

Bu gelişmeden aylar sonra Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz çifti, Beckham ailesi ile bir araya geldi.

Ünlü çift, 3 Mart Günü Paris Moda Haftası kapsamında defile düzenleyen Victoria Beckham'ı yalnız bırakmadı.

Victoria Beckham'dan mutlu aile pozu! Peltz detayı dikkat çekti - 6

"PARİS'TEN ÖPÜCÜKLER"

Defile sonrası ailesiyle pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Victoria Beckham, paylaşımına "Sizsiz yapamazdım, hepinizi çok seviyorum. Paris'ten öpücükler" notunu düştü.

Victoria Beckham'dan mutlu aile pozu! Peltz detayı dikkat çekti - 7

NICOLA'DAN VICTORIA'YA: SENİ SEVİYORUZ

Victoria Beckham'ın tasarımı olan bir elbiseyle defileye katılan Nicola Peltz, kayınvalidesinin yayınladığı kareye "Harika bir defileydi. Seni seviyoruz" yorumunu yaptı.

N-LIFE HABERLERİ

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