Victoria Beckham’ın detoks kampı

Haberler | 28.04.2022 - 10:20

Geçtiğimiz günlerde oğlu büyük oğlu Brooklyn Beckham ile oyuncu Nicola Anne Peltz'in düğünündeki stiliyle gündeme gelen Victoria Beckham detoks kampına girdi. Beckham haftada yaklaşık 200 bin lira ödediği İtalyan merkezinde inzivaya çekildi.

Victoria Beckham’ın detoks kampı - 1

’ın, Kuzey İtalya’da konukların biyo-enjetik ilaçlarla tedavi edildiği, haftada yaklaşık 200 bin lira ödediği bir detoks ve inziva yeri olan Palace Merano’da kaldığı ortaya çıktı.

Victoria Beckham’ın detoks kampı - 2

İtalya’daki inziva merkezi şov dünyasından konuklarını, yedi gecelik programlarla ağırlıyor.

Victoria Beckham’ın detoks kampı - 3

30 saatlik açlıkla kendilerini arındıran sakinler, bir tedavi umuduyla kafein, şeker, hayvansal proteinler ve alkolden uzak duruyorlar ve kapsamlı paketin bir parçası olarak altı hidro-aromaterapi seansından geçiyorlar.

Victoria Beckham’ın detoks kampı - 4

Beckham'ın ayrıca, birkaç doktor randevusuna ve yüksek frekanslı radyo dalgalarının akupunktur noktalarını uyardığı dört enerji kontrollü hücresel rezonans tedavisine yaptırdığı öğrenildi.

Victoria Beckham’ın detoks kampı - 5

Victoria kamptayken eşi David Beckham ise Miami’de evinin bahçesinde pandemi döneminde başlattığı arıcılık işleriyle ilgilendi.

N-LIFE HABERLERİ

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