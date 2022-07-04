Victoria Becham ve David Beckham 23 yıllık evliliklerini romantik paylaşımlarla kutladı

Haberler - ntv.com.tr | 04.07.2022 - 16:57 - Son Güncelleme : 04.07.2022 - 17:01
Bu sene 23. evlilik yıl dönümünü kutlayan David Beckham ve Victoria Beckham çifti, sosyal medya hesaplarından romantik paylaşımlarda bulundu.
Ünlü tasarımcı, Beckham ile gülerken çekilen fotoğrafını paylaşarak “Komik olmadığını söylerler, hiç gülmediğimi söylerler, ayrıca uzun sürmez de dediler. Bugün 23 yıllık evliliğimizi kutluyoruz. David, sen benim her şeyimsin. Seni çok seviyorum” ifadelerini kullandı.
Eski futbolcu ise "23 sene önce Posh, (Spice Girl grubundaki takma adı) Bayan Beckham oldu ama o her zaman Posh (havalı) olarak kalacak. 23 yıl ve 4 çocuk. Seni seviyorum. Hepimiz seni çok seviyoruz" diyerek eski bir röportaj videosunu paylaştı.
Çift, 1999 yılında dünya evine girmişti. Çiftin, Brooklyn, Cruz, Romeo ve Harper Seven adında 4 çocuğu bulunuyor.
17 yaşında Beckham, defilede neon rengi yeşil ceket, beyaz tişört ve bol paça pantolon tercih etti. Saçlarında renk değişikliğine giden Beckham’ın Dior imzalı görünümü ilgi uyandırdı.
Oğlu ile beraber poz veren futbolcu ise simsiyah bir takım ve beyaz bir tişört giydi. Beckham’ın 80’lerin popüler bol paça trendini andıran pantolonu, dikkat çekti.