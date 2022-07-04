Victoria Becham ve David Beckham 23 yıllık evliliklerini romantik paylaşımlarla kutladı

"O HEP POSH OLARAK KALACAK"

Eski futbolcu ise "23 sene önce Posh, (Spice Girl grubundaki takma adı) Bayan Beckham oldu ama o her zaman Posh (havalı) olarak kalacak. 23 yıl ve 4 çocuk. Seni seviyorum. Hepimiz seni çok seviyoruz" diyerek eski bir röportaj videosunu paylaştı.