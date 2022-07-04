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Victoria Becham ve David Beckham 23 yıllık evliliklerini romantik paylaşımlarla kutladı

Haberler - ntv.com.tr | 04.07.2022 - 16:57 - Son Güncelleme : 04.07.2022 - 17:01

İngiliz şarkıcı ve moda tasarımcısı Victoria Beckham ve İngiliz futbolcu David Beckham, sosyal medya hesaplarından yaptıkları duygusal paylaşımlarla 23. evlilik yıl dönümlerini kutladılar.

Victoria Becham ve David Beckham 23 yıllık evliliklerini romantik paylaşımlarla kutladı - 1

Bu sene 23. evlilik yıl dönümünü kutlayan David Beckham ve Victoria Beckham çifti, sosyal medya hesaplarından romantik paylaşımlarda bulundu.

Victoria Becham ve David Beckham 23 yıllık evliliklerini romantik paylaşımlarla kutladı - 2

"HİÇ GÜLMEDİĞİMİ SÖYLERLER"

Ünlü tasarımcı, Beckham ile gülerken çekilen fotoğrafını paylaşarak “Komik olmadığını söylerler, hiç gülmediğimi söylerler, ayrıca uzun sürmez de dediler. Bugün 23 yıllık evliliğimizi kutluyoruz. David, sen benim her şeyimsin. Seni çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

Victoria Becham ve David Beckham 23 yıllık evliliklerini romantik paylaşımlarla kutladı - 3

"O HEP POSH OLARAK KALACAK"

Eski futbolcu ise "23 sene önce Posh, (Spice Girl grubundaki takma adı) Bayan Beckham oldu ama o her zaman Posh (havalı) olarak kalacak. 23 yıl ve 4 çocuk. Seni seviyorum. Hepimiz seni çok seviyoruz" diyerek eski bir röportaj videosunu paylaştı.

Victoria Becham ve David Beckham 23 yıllık evliliklerini romantik paylaşımlarla kutladı - 4

Çift, 1999 yılında dünya evine girmişti. Çiftin, Brooklyn, Cruz, Romeo ve Harper Seven adında 4 çocuğu bulunuyor.

Victoria Becham ve David Beckham 23 yıllık evliliklerini romantik paylaşımlarla kutladı - 5

MODA HAFTASI'NA KATILDILAR

Beckham ve oğlu Cruz son olarak Dior’un Paris Moda Haftası kapsamında düzenlediği Christian Dior Erkek İlkbahar-Yaz 2023 defilesine katılmıştı.

Victoria Becham ve David Beckham 23 yıllık evliliklerini romantik paylaşımlarla kutladı - 6

STİLLERİ DİKKAT ÇEKTİ

17 yaşında Beckham, defilede neon rengi yeşil ceket, beyaz tişört ve bol paça pantolon tercih etti. Saçlarında renk değişikliğine giden Beckham’ın Dior imzalı görünümü ilgi uyandırdı.  

Oğlu ile beraber poz veren futbolcu ise simsiyah bir takım ve beyaz bir tişört giydi. Beckham’ın 80’lerin popüler bol paça trendini andıran pantolonu, dikkat çekti.

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