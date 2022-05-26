Victoria's Secret modeli Romee Strijd ikinci kez anne oluyor

Haberler - ntv.com.tr | 26.05.2022 - 11:54
Ünlü süper model Romee Strijd ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.
26 yaşındaki Hollandalı model, mutluluğunu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Strijd, eşi Laurens van Leeuwen ve 17 aylık kızı Mint ile birlikte çekilen mutluluk karesini Instagram hesabından, “Yakında 4 kişilik bir aile olacağız, sabırsızlanıyorum" notuyla paylaştı.
Ünlü Victoria's Secret modelinin paylaştığı fotoğrafta, çiftin keyifli halleri ve küçük kızı Mint'in modelin karnına doğru eğilmesi dikkat çekti.
Çiftin karesi sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, ünlü modelin hayranlarının iki yıl öncesi ve sonrası olarak modelin hamile olduğu ve eşiyle çekilen karesini karşılaştırdığı kare de dikkat çekti.
Öte yandan iki yıl önce aralık ayında kızı Mint'i dünyaya getiren model, hamilelik sürecini belgesel haline getirerek sosyal medyada paylaşmıştı.
Strijd, iki yıl boyunca hamile kalmaya çalıştığını, ardından da polikistik over sendromu rahatsızlığı bulunduğunu öğrendiğini açıklamıştı.
Bunun yanı sıra Strijd ve Leeuwen çifti 12 yıllık birlikteliklerinin ardından ocak ayında nişanlanmıştı.
İşte Strijd ve Leeuwen çiftinin sosyal medya hesaplarında yansıyan renkli kareleri...