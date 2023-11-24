"Vikings" yıldızı Travis Fimmel İstanbul'da
Dünyaca ünlü Vikings dizisinde Kral Ragnar karakterine hayat veren Travis Fimmel İstanbul'a geldi. Avustralyalı oyuncu, İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu ile bir araya geldi.
Başrollerinde Travis Fimmel, Katheryn Winnick ve Gustaf Skarsgård gibi isimlerin yer aldığı Vikings dizisi yayınlandığı dönemde fenomen haline gelmişti. Vikinglerin kültürüne dair pek konuyu ele alan dizinin başrolünde ise Kral Ragnar rolüyle Travis Fimmel yer alıyordu.