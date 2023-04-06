Vincent Cassel-Tina Kunakey evliliğinde kriz

Fransız aktör Vincent Cassel (52) ile kendisinden 30 yaş küçük eşi Tina Kunakey, iki yıllık aşklarını 2018'de evlilikle taçladırmıştı.
2019'da Amazonie adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan Vincent Cassel ile Tina Kunakey'in aralarının bozuk olduğu iddia edildi.
Bir süredir birlikte görüntülenmeyen çift hakkında Daily Mail'e konuşan bir kaynak, "Haftalar önce ayrıldılar. Tina'nın kalbi kırıldı" dedi.
Çiftten konuyla ilgili bir açıklama gelmezken Vincent Cassel, eşiyle plan tüm pozlarını Instagram hesabından sildi.
Cassel'in bu hamlesi ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi.
Öte yandan Cassel, ilk evliliğini kendisi gibi oyuncu Monica Belluci ile yapmıştı.
2013 yılında boşanan ikilinin Deva ve Leoni adında iki kızı var.