Vincent Cassel-Tina Kunakey evliliğinde kriz

Vincent Cassel ile kendisinden 30 yaş küçük eşi Tina Kunakey’in evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edildi. Haftalardır birlikte görüntülenmeyen çiftten Cassel, Instagram'daki tüm fotoğrafları sildi.

Vincent Cassel-Tina Kunakey evliliğinde kriz - 1

Fransız aktör Vincent Cassel (52) ile kendisinden 30 yaş küçük eşi Tina Kunakey, iki yıllık aşklarını 2018'de evlilikle taçladırmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Vincent Cassel-Tina Kunakey evliliğinde kriz - 2

2019'da Amazonie adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan Vincent Cassel ile Tina Kunakey'in aralarının bozuk olduğu iddia edildi.

Vincent Cassel-Tina Kunakey evliliğinde kriz - 3

Bir süredir birlikte görüntülenmeyen çift hakkında Daily Mail'e konuşan bir kaynak, "Haftalar önce ayrıldılar. Tina'nın kalbi kırıldı" dedi.

Vincent Cassel-Tina Kunakey evliliğinde kriz - 4

Çiftten konuyla ilgili bir açıklama gelmezken Vincent Cassel, eşiyle plan tüm pozlarını Instagram hesabından sildi.

Vincent Cassel-Tina Kunakey evliliğinde kriz - 5

Cassel'in bu hamlesi ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi.

Vincent Cassel-Tina Kunakey evliliğinde kriz - 6

Öte yandan Cassel, ilk evliliğini kendisi gibi oyuncu Monica Belluci ile yapmıştı.

Vincent Cassel-Tina Kunakey evliliğinde kriz - 7

2013 yılında boşanan ikilinin Deva ve Leoni adında iki kızı var.

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