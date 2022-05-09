Vladimir Putin'in gizli aşkı Alina Kabaeva'ya AB'den yaptırım

PUTİN'E O KADAR YAKIN Kİ...

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, söz konusu habere atıfla sorulan bir soruya, "Kimse bizim yaptırımlarımızdan güvende değil. Muhtemelen yapacağımız daha çok şey var" sözleriyle yanıt verdi. Moskova'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırısından bu yana ABD, Putin'e, yakın çevresine ve hatta kızları Katerina Tikhonova ve Maria Vorontsova'ya yaptırım uyguladı.

ABD Başkanı Joe Biden ayrıca geçen ay, Putin'in iktidarda kalamayacağını dahi söyledi. Ancak habere göre Kabaeva, Putin'e o kadar yakın ki, ona uygulanacak yaptırımlar, Washington ile Moskova arasındaki ilişkileri daha fazla gerebilir.

Adının açıklanmasını istemeyen Biden yönetiminden bir yetkili, "Batı, Putin'in çevresini ve aile üyelerini hedef aldı çünkü Putin, yakın çevresi ve oligarkların çoğu servetlerini ve varlıklarını aile üyeleriyle birlikte saklıyor" değerlendirmesinde bulundu. ABD'den daha önce gelen açıklamalarda da Putin'in varlıklarını aile üyelerinin üzerine yaptığı, onlar üzerinden servetini gizlediği değerlendirmesinde bulunulmuştu.