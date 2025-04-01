Volkan Konak kurtarılabilir miydi? Kalp krizinde kritik 7 dakika
Sanatçı Volkan Konak'ın sahnede kalp krizi geçirerek ölmesi, ilkyardımın önemini bir kez daha ortaya koydu. Volkan Konak'a anında kalp masajı uygulanabilseydi kurtarılabilir miydi, uzmanına sorduk.
Karadeniz müziği ile gönüllerde taht kuran Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentinde, Ramazan Bayramı için verdiği konser sırasında fenalaşarak yere düştü. Sahnede kalp krizi geçiren Volkan Konak'a ilk yardıma koşan salondakiler oldu. Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.