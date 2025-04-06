Volkan Konak kurtarılabilir miydi? Prof.Dr. Bingür Sönmez NTV'de yanıtladı
Cerrahpaşa, Yarim Yarim, Mimoza Çiçeğim gibi şarkılarla tanınan Volkan Konak, Kıbrıs'taki bayram konserinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. "58 yaşında vefat eden Konak kurtarılabilir miydi?" sorusuna kalp damar cerrahisi uzmanı Prof.Dr. Bingür Sönmez, yanıt verdi.
"Kuzeyin oğlu" lakaplı Volkan Konak, Kıbrıs'taki programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti.