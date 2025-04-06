Volkan Konak kurtarılabilir miydi? Prof.Dr. Bingür Sönmez NTV'de yanıtladı

Cerrahpaşa, Yarim Yarim, Mimoza Çiçeğim gibi şarkılarla tanınan Volkan Konak, Kıbrıs'taki bayram konserinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. "58 yaşında vefat eden Konak kurtarılabilir miydi?" sorusuna kalp damar cerrahisi uzmanı Prof.Dr. Bingür Sönmez, yanıt verdi.

Volkan Konak kurtarılabilir miydi? Prof.Dr. Bingür Sönmez NTV'de yanıtladı - 1

"Kuzeyin oğlu" lakaplı Volkan Konak, Kıbrıs'taki programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti.

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Volkan Konak kurtarılabilir miydi? Prof.Dr. Bingür Sönmez NTV'de yanıtladı - 2

MAÇKA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Volkan Konak, memleketi Trabzon’un Maçka ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü sanatçı, vasiyeti üzerine babasının kabri yanındaki ceviz ağacının altına defnedildi.

Volkan Konak kurtarılabilir miydi? Prof.Dr. Bingür Sönmez NTV'de yanıtladı - 3

NTV ekranlarında Seda Öğretir'in sunduğu Zincirleme Reaksiyon programına konuk olan kalp damar cerrahisi uzmanı Prof.Dr. Bingür Sönmez, "Volkan Konak kurtarılabilir miydi?" sorusunu yanıtladı.

Volkan Konak kurtarılabilir miydi? Prof.Dr. Bingür Sönmez NTV'de yanıtladı - 4

"KALP PROBLEMLERİ VARMIŞ"

Prof.Dr. Bingür Sönmez, "Daha önce stent konmuş, kalp problemleri varmış. Ben ihmal ettiğini tahmin ediyorum. Kurtarılabilirmesi bir çok şarta bağlı. Hastane şartlarında bile yarım saat bir saat masaj yapıp, her türlü imkanı kullanıp kurtaramadığımız hastalarımız var" dedi.

Volkan Konak kurtarılabilir miydi? Prof.Dr. Bingür Sönmez NTV'de yanıtladı - 5

"UYKUSUZMUŞ"

Sönmez, sözlerine "Allah rahmet eylesin mükemmel bir sanatçıydı. Her şarkısında kendimden bir şey buluyorum. Kurtarılabilir miydi deyip dövünmeyelim ama ihmalkar olduğunu kabul edelim. Çok kilosu vardı, sigara içiyordu, uykusuzdu, Amerika'dan gelmiş 4 gündür uykusuzmuş. Kalp hastaları için uyku en önemli ilaç" diye devam etti.

Volkan Konak kurtarılabilir miydi? Prof.Dr. Bingür Sönmez NTV'de yanıtladı - 6

"BABA TARAFINA UYSAK 58'DE ÖLDÜK"

Öte yandan ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Volkan Konak'ın 2019 yılında Almanya'da verdiği konserde söylediği sözler vefatı sonrası gündem oldu.

Volkan Konak'ın "Bu kavgaya ne gerek var. Sanki 500 sene yaşayan mı var? Alt tarafı 20 senem kaldı. Allah'tan annemin sülalesine çektim onlar uzun yaşıyor. Babamın sülalesi hep ölüyor. Annemim sülalesi ortalama 78'e kadar yaşıyor. Baba tarafına uysak 58'de öldük" sözleri yürek dağladı.

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