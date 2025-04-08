Volkan Konak'ın 35 yıllık eşi Selma Konak’tan duygusal paylaşım

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs'taki bayram konserinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Volkan Konak'ın eşi, sanatçının vefatının ardından duygusal bir mesaj paylaştı.

Volkan Konak'ın 35 yıllık eşi Selma Konak’tan duygusal paylaşım - 1

"Kuzeyin oğlu" lakaplı Volkan Konak, Kıbrıs'taki programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti. Volkan Konak için ilk tören İstanbul'da düzenlendi. Konak için öğle namazını müteakip Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. 

Ünlü sanatçının cenazesi, baba ocağı Trabzon’un Maçka ilçesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güney Mahallesi'nde toprağa verildi.

VOLKAN KONAK'A VEDA

N-LIFE HABERLERİ

Volkan Konak'ın 35 yıllık eşi Selma Konak’tan duygusal paylaşım - 2

Ramazan Bayramı'nda sahnede konser verirken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sanatçının ailesi, sosyal medyada teşekkür mesajı paylaştı.

Volkan Konak'ın 35 yıllık eşi Selma Konak’tan duygusal paylaşım - 3

KONAK AİLESİNDEN TEŞEKKÜR MESAJI

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bu zor günümüzde yanımızda olan, acımızı paylaşan, arayıp soran, mesaj atan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Güzel kalbinizle bizlere güç verdiniz. Hepimizin başı sağ olsun. O, her şiirde, her şarkıda, her esen rüzgarda, her yağan yağmurda, her açan güneşte bizimle."

Volkan Konak'ın 35 yıllık eşi Selma Konak’tan duygusal paylaşım - 4

"KAPKARA BİR GECE..."

Volkan Konak’ın 35 yıllık eşi Selma Konak, sanatçının vefatının ardından ilk kez sosyal medyada paylaşım yaptı.

Selma Konak "Kara, kapkara bir gece... 30 Mart gecesi Türkiye Kuzeyin oğlunu, ben ise canımı kaybettim. İçim öyle acıyor ki bunu kelimelerle anlatmam imkansız. 'Bizimkisi bir aşk hikâyesi değildi. Aşk'tı bizimkisi, gerisi hikaye.' Öyle bağlıydık birbirimize ki her anımızı birlikte yaşadık, her anı birbirimize adadık. Şimdi, onsuz bir hayatı anlamaya çalışmak, kalbimdeki boşluğu hissetmek çok zor." ifadelerini kullandı.

Volkan Konak'ın 35 yıllık eşi Selma Konak’tan duygusal paylaşım - 5

"SENSİZ EKSİK KALDIM"

Konak paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

"Gözlerimde senin yüzün, kulaklarımda senin sesin. Karadeniz'in öksüz kaldığı gibi, ben de sensiz eksik kaldım. Benim şair ruhlu, şiir sözlü Volkan'ım; vuslata giden yolda böyle yaşanıyormuş ayrılıklar. Ardında hoşçakal yarım kalmış vedasız yalnızlıklar... Yeniden kavuşacağımız güne dek."

Volkan Konak'ın 35 yıllık eşi Selma Konak’tan duygusal paylaşım - 6

YILLAR SONRA DÜĞÜN YAPTILAR

Volkan Konak ile Selma Konak yıllar önce maddi imkansızlık nedeniyle sade bir nikahla dünyaevine girmişti. Üç çocuğu olan ünlü çift, 25 yıl sonra düğün yapmıştı.
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