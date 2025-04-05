Volkan Konak'ın son anlarında yanındaydı! "Nasıl bilebilirdim bir veda ediş olduğunu"

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs'taki bayram konserinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 58 yaşında hayata veda eden Konak'ın son anlarında yanında olan Selim Bölükbaşı, yaşadıklarını anlattı.

Volkan Konak'ın son anlarında yanındaydı! "Nasıl bilebilirdim bir veda ediş olduğunu" - 1

"Kuzeyin oğlu" lakaplı Volkan Konak, Kıbrıs'taki programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti.

Volkan Konak için ilk tören İstanbul'da düzenlendi. Konak için öğle namazını müteakip Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. 

Ünlü sanatçının cenazesi, baba ocağı Trabzon’un Maçka ilçesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güney Mahallesi'nde toprağa verildi.

VOLKAN KONAK'A VEDA

N-LIFE HABERLERİ

Volkan Konak'ın son anlarında yanındaydı! "Nasıl bilebilirdim bir veda ediş olduğunu" - 2

SON ANLARINDA YANINDAYDI

Müzisyen Selim Bölükbaşı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Bölükbaşı "Bu paylaşımı yapmamak için çok uğraştım çünkü yakıştıramadım. Fakat, yapmam gerektiği gerçeği buna müsaade etmedi. Söylenecekleri sığdırabilir miyim buraya? Tabiki ASLA!!!" notuyla Konak'ın sahnedeki fotoğraflarını paylaştı.

Volkan Konak'ın son anlarında yanındaydı! "Nasıl bilebilirdim bir veda ediş olduğunu" - 3

"YERE YIĞILMIŞ KALP MASAJI YAPILAN HALİN..."

Konak'ın Kazım Koyuncu ile karelerini de paylaşan müzisyen sözlerine şöyle devam etti:

"İçimin yandığı, beynimin uyuştuğu, kalbimin sıkıştığı, gözlerimin görme yetisinin yetersiz kaldığı, damarlarımdaki kanın sanki çekildiği, vücudumun 300 kilometre bir hızla duvara toslayıp paramparça olduğu, son kulisimizdeki sohbetimiz ile sahnede yere yığılmış kalp masajı yapılan halin arasında pinpon topu gidip gelişimin tarif edilemezliği, 20 senemizin içine sığan milyon tane anılarımın ağırlığı, cesaretininin bize verdiği gücün artık zayıflığı, bu ülkeye en çok lazım olan fikirlerinin eksilişi, öğrettiğin tecrübelendirdiğin ne varsa herşeyi, ağabeyliğini, desteklerinin artık olamayacak oluşunun hüznünü, mavralarımızın sonunda yaşadığımız sarhoş yorgunluğumuzun bir daha olmayacağını ve bunun gibi buralara sığmayacak bir çok şeyin acısını hisseden ben… Nasıl sığdırayım buraya? Nasıl yazayım? Nasıl paylaşayım? Var mı tarif edecek kimse? Hiç bir dil anlatamaz bu acıyı!"

Volkan Konak'ın son anlarında yanındaydı! "Nasıl bilebilirdim bir veda ediş olduğunu" - 4

"ŞARKILARDA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

"Nasıl bilebilirdim ikinci kez bu acıyı yaşayacağımı" notunu düşen müzisyen "Ahhh Volkan ağabey sen derdin arkasını dönen kişi sevdiğin olunca yaşadığın acıyı tarif etmek için sevdiğine haykırıp ”Bana arkanı dönme!” diye… Neden döndün bize arkanı? Neden? Şimdiden seni çok özledim Volkan ağabeyim. Seni tek görebileceğim yer şarkılar olacak ve artık tüm şarkıları sana olan hasretimi gidermek için çalıp söyleyeceğim. Şarkılarda görüşmek üzere Volkan ağabey..." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Volkan Konak'ın son anlarında yanındaydı! "Nasıl bilebilirdim bir veda ediş olduğunu" - 5

Konak ile sahne fotoğraflarını paylaşan Bölübaşı "Nasıl bilebilirdim başımı okşayıp yanımdan gidişinin bir veda ediş olduğunu" dedi.

Volkan Konak'ın son anlarında yanındaydı! "Nasıl bilebilirdim bir veda ediş olduğunu" - 6

YILLAR ÖNCEKİ SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Öte yandan, Cerrahpaşa, Yarim Yarim, Mimoza Çiçeğim gibi şarkılarla tanınan Volkan Konak'ın vefatından sonra ortaya çıkan sözleri yürek burktu.

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