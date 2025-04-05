Volkan Konak'ın son anlarında yanındaydı! "Nasıl bilebilirdim bir veda ediş olduğunu"
Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs'taki bayram konserinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 58 yaşında hayata veda eden Konak'ın son anlarında yanında olan Selim Bölükbaşı, yaşadıklarını anlattı.
"Kuzeyin oğlu" lakaplı Volkan Konak, Kıbrıs'taki programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti.
Volkan Konak için ilk tören İstanbul'da düzenlendi. Konak için öğle namazını müteakip Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Ünlü sanatçının cenazesi, baba ocağı Trabzon’un Maçka ilçesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güney Mahallesi'nde toprağa verildi.