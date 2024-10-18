Vural Çelik'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

VURAL ÇELİK KİMDİR?

1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1989 yılında Levent Kırca Tiyatrosu'na başvuru yaptı ve kabul edildi. Daha sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosunda sanat yönetmeni Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi. Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı.