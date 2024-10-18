Vural Çelik'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu
Avrupa Yakası'nın "Kubilay"ı Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti. Çelik'in vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin Vural Çelik paylaşımları...
Aralarında Bir Demet Tiyatro, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe, Seksenler gibi birçok yapımda rol alan oyuncu Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti.
Haberi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven sosyal medya hesabından duyurdu. Güven, "Maalesef Vural’ı kaybettik. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.