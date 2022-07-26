Wall Street Journal'dan Elon Musk açıklaması: Kaynağımıza güveniyoruz

Haberler | 26.07.2022 - 16:21
Wall Street Journal gazetesi dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın Google'ın kurucularından Sergey Brin'in eşi Nicole Shanahan'la ilişki yaşadığını yazdı.
İddiaları yalanlayan Musk, Wall Street Journal'ın kendisini ve Tesla'yı hedef alan çok fazla yalan haber yaptığını ve sayısını unuttuğunu belirtti.
Musk, özel hayatıyla ilgili yapılan haberlerin gündem olmasından yakınarak, "Ne yazık ki hakkımdaki saçma sapan haberler bile çok sayıda tık alıyor. Başımı eğip medeniyet için faydalı şeyler yapmaya odaklanacağım" dedi.
GaBrin ve Shanahan'ın evlilik sözleşmesi boşanma aşamasında olduğunu da aktaran gazete Musk'a yaptığı yeni açıklamayla yanıt verdi.
Gazeteden yapılan yeni açıklamada ise Musk hakkındaki yapılan haberin arkasında durulduğu vurgulanarak, "Kaynağımıza güveniyoruz ve haberimizin arkasındayız" denildi.