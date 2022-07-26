Galeri

Wall Street Journal'dan Elon Musk açıklaması: Kaynağımıza güveniyoruz

Haberler | 26.07.2022 - 16:21

Elon Musk'ın Google'ın kurucularından Sergey Brin'in eşi Nicole Shanahan'la ilişki yaşadığı iddiaları sonrası milyarder iş insanı olayı reddetti ve haberi yapan gazeteyi suçladı. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi Musk'ın mesajları sonrası, "Kaynağımıza güveniyoruz ve haberimizin arkasındayız" açıklamasında bulundu.

Wall Street Journal'dan Elon Musk açıklaması: Kaynağımıza güveniyoruz - 1

Wall Street Journal gazetesi dünyanın en zengin insanı 'ın Google'ın kurucularından Sergey Brin'in eşi Nicole Shanahan'la ilişki yaşadığını yazdı.

Wall Street Journal'dan Elon Musk açıklaması: Kaynağımıza güveniyoruz - 2

İddiaları yalanlayan Musk, Wall Street Journal'ın kendisini ve Tesla'yı hedef alan çok fazla yalan haber yaptığını ve sayısını unuttuğunu belirtti.

Wall Street Journal'dan Elon Musk açıklaması: Kaynağımıza güveniyoruz - 3

Musk, özel hayatıyla ilgili yapılan haberlerin gündem olmasından yakınarak, "Ne yazık ki hakkımdaki saçma sapan haberler bile çok sayıda tık alıyor. Başımı eğip medeniyet için faydalı şeyler yapmaya odaklanacağım" dedi.

Wall Street Journal'dan Elon Musk açıklaması: Kaynağımıza güveniyoruz - 4

GaBrin ve Shanahan'ın evlilik sözleşmesi boşanma aşamasında olduğunu da aktaran gazete Musk'a yaptığı yeni açıklamayla yanıt verdi.

Wall Street Journal'dan Elon Musk açıklaması: Kaynağımıza güveniyoruz - 5

Gazeteden yapılan yeni açıklamada ise Musk hakkındaki yapılan haberin arkasında durulduğu vurgulanarak, "Kaynağımıza güveniyoruz ve haberimizin arkasındayız" denildi.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER