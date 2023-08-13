Wanda Nara, Hürrem Sultan oldu

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'nin takımla yeniden anlaşması üzerine eşi Wanda Nara, çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye geldi. İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini ailesiyle birlikte gezen Wanda Nara, kızıyla birlikte Hürrem Sultan ve kızı Mihrimah Sultan'ı taklit eden pozlar verdi.

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Galatasaray'ın transferini uzun süredir gözlediği ünlü futbolcu Mauro Icardi (30), takımla yeniden anlaşınca, eşi ve menajeri Wanda Nara (36), çocuklarıyla birlikte İstanbul'a geldi.

N-LIFE HABERLERİ

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Sosyal medyayı aktif kullanan Wanda Nara, geçen hafta İstanbul'da tarihi yarımadayı dolaşırken bol bol paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

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Çocuklatıyla beraber hem tarihi ve kültürel yerleri gezen, hem de alışveriş turu yapan Wanda Nara, önceki gün Hürrem Sultan kostümlü görüntüsünü paylaştı.

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İstanbul'a hayran kaldığını her fırsatta belirten Wanda Nara, kızıyla birlikte Osmanlı dönemi kıyafetlerini de giyerek "Hürrem Sultan ve kızı Mihrimah Sultan" pozu verdi.

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Türk hayranları Wanda Nara'ya sosyal medyadan övgüler yağdırdı.

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Wanda Nara'ya reklam ve film projeleri için teklifler geldiği iddiaları gündemde.

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Wanda Nara, geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hayalim bir Türk dizisinde oynamak" ifadesini kullanmıştı.

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