Wanda Nara, Hürrem Sultan oldu
Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'nin takımla yeniden anlaşması üzerine eşi Wanda Nara, çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye geldi. İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini ailesiyle birlikte gezen Wanda Nara, kızıyla birlikte Hürrem Sultan ve kızı Mihrimah Sultan'ı taklit eden pozlar verdi.
Galatasaray'ın transferini uzun süredir gözlediği ünlü futbolcu Mauro Icardi (30), takımla yeniden anlaşınca, eşi ve menajeri Wanda Nara (36), çocuklarıyla birlikte İstanbul'a geldi.