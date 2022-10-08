Wanda Nara: Icardi'nin takım arkadaşı Dani Osvaldo soyunma odasında beni sıkıştırdı

Wanda Nara'nın ülkesinde jüri üyeliği yaptığı televizyon programının geçen haftalarda yayınlanan bir bölümünde, yıldız futbolcunun eski takım arkadaşı Dani Osvaldo'nun kendisini soyunma odasında sıkıştırdığını söylediği ortaya çıktı.
Nara, geçen yıllarda Icardı'nin Inter'den takım arkadaşı Dani Osvaldo'nun kendisini soyunma odasında sıkıştırdığını ve asıldığını iddia etti.
Nara, Osvaldo'nun stadyumdaki VIP odada kendisini etkilemeye çalıştığını ve aşkını ilan ettiğini söyledi.
Nara'nın olayın yaşandığını iddia ettiği yıllarda Icardi ve Osvaldo, Icardi'nin pas vermek yerine kendisinin topa vurmak istemesi üzerine saha içinde gerginlik yaşamıştı.
Osvaldo ise daha sonra yaptığı açıklamada "Arkadaşlarım engel olmasa onu yumruklayacaktım" demişti.