Wanda Nara ile barışan Mauro Icardi: Dedikodular üstünden konuşmayın

Wanda Nara'nın bir ayrılık bir barışma açıklaması yaptığı Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Arjantin medyasına, "Dedikodular üstünden konuşmayın. Hakkımda saçma sapan söylerimleri bırakın" diyerek seslendi.

Wanda Nara ile barışan Mauro Icardi: Dedikodular üstünden konuşmayın - 1

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi Arjantin medyasına ateş püskürdü. Wanda Nara ile birlikteliği hakkında konuşan Arjantinli gazeteci Angel de Brito'ya Icardi, "Hakkımda saçmasapan şeyler söylemeyi bırak" diyerek tepki gösterdi.


Wanda Nara ile barışan Mauro Icardi: Dedikodular üstünden konuşmayın - 2

Icardi, "Adımı sürekli dedikodulara karıştırıyorsun. Neler yaşandığı hakkında hiçbir fikriniz yok" dedi.


Wanda Nara ile barışan Mauro Icardi: Dedikodular üstünden konuşmayın - 3

Arjantinli futbolcu açıklamalarına şöyle devam etti: "Eğer başınıza kötü bir şey gelirse ve kötü zamanlar geçirirseniz, medyanın yalanlarla dolu sirkinin kucağına düşüyorsunuz."


Wanda Nara ile barışan Mauro Icardi: Dedikodular üstünden konuşmayın - 4

"Wanda'nın seyahat edememesinin arkasında ailevi bir durum söz konusuydu. Bunu medyaya açıklayamayız."


Wanda Nara ile barışan Mauro Icardi: Dedikodular üstünden konuşmayın - 5

"Benim hakkında konuşacaksanız, daha sağlam bilgiler elinizde olsun. Böylece sadece dedikodular üstünden konuşmamış olursunuz."

N-LIFE HABERLERİ

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