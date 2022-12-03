Wanda Nara ile barışan Mauro Icardi: Dedikodular üstünden konuşmayın

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi Arjantin medyasına ateş püskürdü. Wanda Nara ile birlikteliği hakkında konuşan Arjantinli gazeteci Angel de Brito'ya Icardi, "Hakkımda saçmasapan şeyler söylemeyi bırak" diyerek tepki gösterdi.
Icardi, "Adımı sürekli dedikodulara karıştırıyorsun. Neler yaşandığı hakkında hiçbir fikriniz yok" dedi.
Arjantinli futbolcu açıklamalarına şöyle devam etti: "Eğer başınıza kötü bir şey gelirse ve kötü zamanlar geçirirseniz, medyanın yalanlarla dolu sirkinin kucağına düşüyorsunuz."
"Wanda'nın seyahat edememesinin arkasında ailevi bir durum söz konusuydu. Bunu medyaya açıklayamayız."
"Benim hakkında konuşacaksanız, daha sağlam bilgiler elinizde olsun. Böylece sadece dedikodular üstünden konuşmamış olursunuz."