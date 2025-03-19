Wanda Nara ile kriz yaşayan Mauro Icardi sessizliğini bozdu: Hak ettiğimiz mutluluğu yaşayacağız

Futbolcu Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında geçtiğimiz günlerde velayet krizi yaşanmıştı. Icardi, yaşananların ardından sessizliğini bozdu. Ünlü futbolcu, kızlarıyla ilgili duygusal bir paylaşım yaptı.

Wanda Nara ile kriz yaşayan Mauro Icardi sessizliğini bozdu: Hak ettiğimiz mutluluğu yaşayacağız - 1

Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında birkaç gün önce tansiyon yükseldi. Nara'nın kızlarının ülkeden çıkarılmayacağına dair güvence aldığını sosyal medyadan duyurmasının ardından ünlü futbolcu, çocuklarını okuldan almaya gitti.

N-LIFE HABERLERİ

Wanda Nara ile kriz yaşayan Mauro Icardi sessizliğini bozdu: Hak ettiğimiz mutluluğu yaşayacağız - 2

ORTALIK KARIŞTI

Kızlarının yanında evcil hayvanların olduğunu gören Icardi, Wanda Nara'nın yaşadığı binaya gidince işler karıştı.

Nara, Icardi'nin binayı terk etmesi için bağırmaya başladı. Avukatlardan biri ona "Mauro, sana yalvarıyorum, bunun için çok çalıştık" dedi.

Eski eşinin yaşadığı binaya geldiğini gören Wanda Nara avukatını ve polisi ararken; avukat, gergin anlarla ilgili olarak “O bir deli, bir boğuşma oldu ve her şey kayıt altında” açıklamasını yaptı.

Wanda Nara'nın o sırada çığlıklar attığı görüldü.

Wanda Nara ile kriz yaşayan Mauro Icardi sessizliğini bozdu: Hak ettiğimiz mutluluğu yaşayacağız - 3

ICARDI KAÇTI

Yaşananları aktaran bir Arjantli gazeteci şu ifadeleri kullandı:

"Kızları almak için okula gitti, kızların evcil hayvanları da vardı ama onları istemiyordu. Mauro da hayvanları bırakmak için eski eşinin yaşadığı Chateau Libertador'a gitti. Ancak tüm bunlar büyük bir gerginliğe yol açtı ve olay yerine polis ve Buenos Aires Halk Sağlığı Acil Servisi'nin müdahale etmesiyle sonuçlandı."

"Icardi'nin çok kaygılı ve tedirgin olduğu, hatta asansöre kendini kilitlediği ve bunun da Wanda'yı umutsuzluğa sürüklediği bildirildi" diyen gazeteci, sözlerine "Üç-dört polis vardı. Mauro en küçük kızıyla birlikte asansörde kilitli kaldı. Wanda Nara diğer tarafta çığlık atıp ağlıyordu. Polis, Mauro'ya, ortaya çıkan durum nedeniyle kızlarla birlikte gidemeyeceğini söyledi. Çok kötü şeyler oldu, itmeler, kapı çarpmaları oldu, küçük kızlar ağladı. Mauro daha sonra kaçtı" diye devam etti.

Wanda Nara ile kriz yaşayan Mauro Icardi sessizliğini bozdu: Hak ettiğimiz mutluluğu yaşayacağız - 4

"SESSİZCE BEKLEMEK İSTEDİM"

Tüm bu yaşananların ardından Icardi, yeni paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Kendi durumunu Johnny Depp'in olaylı boşanma sürecine benzeten Icardi, Depp'in fotoğrafını paylaştı ve şu notu düştü:

"Bana öyle geliyor ki boşanmada bana yalancı diyenler ya ortadan kayboldu ya da 1 hafta önce söylenen yalanları nasıl tersine çevireceğini bilmiyorlar değil mi? Boşanmak istemediğim için bunu yaptığımı söyleyenlerin tartışmaları bitmiş gibi mi görünüyor yoksa?  Yalan söyleyenleri her zamanki gibi ortaya çıkarmak için birkaç gün sessizce beklemek istedim... Birkaç hafta önce söylediğim gibi, 'palyaçoları alkışlayanlar olduğu sürece sirk devam eder.' Yol boyunca birkaç palyaço düştü ve gerçek ortaya çıktı. İş birlikçi olan, kızlarıma zarar veren herkesin maskelerini çıkarmak için son ana kadar mücadele edeceğim."

Wanda Nara ile kriz yaşayan Mauro Icardi sessizliğini bozdu: Hak ettiğimiz mutluluğu yaşayacağız - 5

"SİZİ SEVİYORUM VE ÖZLÜYORUM"

Ardından kızlarıyla fotoğrafını paylaşan Mauro Icardi, "Onlar yalanlar uydurup bizi manipüle etmeye devam ederken, babalarıyla birlikte olmadan, sarılmadan, öpmeden, anlarımızın tadını çıkaramamaya devam ediyoruz. Prenseslerim her şey yerli yerine oturacak. Sizi seviyorum ve özlüyorum. Küçük prenseslerim, bugün yol karanlık olsa da unutmayın ki ışık mutlaka geri döner. Yüreğimizde taşıdığımız bizi birleştiren sonsuz sevgiyi hiçbir şey söndüremez. Yakında yine birbirimize sarılıp, korkmadan gülüp, hak ettiğimiz mutluluğu yaşayacağız. Aşkımızın gücüne inanmayı asla bırakmayın çünkü o aşk her fırtınadan daha güçlü! Ben her zaman sizle olacağım, her zaman sizin için savaşacağım. Yakında, çok yakında yine birlikte gülümseyeceğiz" dedi.

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