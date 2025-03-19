Wanda Nara ile kriz yaşayan Mauro Icardi sessizliğini bozdu: Hak ettiğimiz mutluluğu yaşayacağız

ORTALIK KARIŞTI

Kızlarının yanında evcil hayvanların olduğunu gören Icardi, Wanda Nara'nın yaşadığı binaya gidince işler karıştı.

Nara, Icardi'nin binayı terk etmesi için bağırmaya başladı. Avukatlardan biri ona "Mauro, sana yalvarıyorum, bunun için çok çalıştık" dedi.

Eski eşinin yaşadığı binaya geldiğini gören Wanda Nara avukatını ve polisi ararken; avukat, gergin anlarla ilgili olarak “O bir deli, bir boğuşma oldu ve her şey kayıt altında” açıklamasını yaptı.

Wanda Nara'nın o sırada çığlıklar attığı görüldü.