Wanda Nara ile kriz yaşayan Mauro Icardi sessizliğini bozdu: Hak ettiğimiz mutluluğu yaşayacağız
Futbolcu Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında geçtiğimiz günlerde velayet krizi yaşanmıştı. Icardi, yaşananların ardından sessizliğini bozdu. Ünlü futbolcu, kızlarıyla ilgili duygusal bir paylaşım yaptı.
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında birkaç gün önce tansiyon yükseldi. Nara'nın kızlarının ülkeden çıkarılmayacağına dair güvence aldığını sosyal medyadan duyurmasının ardından ünlü futbolcu, çocuklarını okuldan almaya gitti.