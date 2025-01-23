Wanda Nara ile L-Gante aşkında yeni dönem: Barıştılar

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ayrıldıktan hemen sonra rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açan Wanda Nara, geçtiğimiz hafta ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı. İkilinin aşklarında yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü çiftten L-Gante, Nara ile barıştıklarını duyurdu.

Wanda Nara ile L-Gante aşkında yeni dönem: Barıştılar - 1

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile yaşadığı skandallarla gündemden düşmeyen Wanda Nara, ünlü futbolcu ile ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Wanda Nara ile L-Gante aşkında yeni dönem: Barıştılar - 2

Kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante ile yeni bir ilişkiye başlayan Wanda Nara, 6 Ocak'ta ayrıldıklarını duyurmuştu.

Nara, açıklamasında "Bugün yollarımız ayrılıyor. Kendimize bakmak, işimize ve ailemize odaklanmak... Karmaşık ve sancılı hukuki durumum bu kararı almama neden oldu. Bugün çocuklarımın bana ihtiyacı var ve zamanımı tamamen onlara adadım" demişti.

Wanda Nara ile L-Gante aşkında yeni dönem: Barıştılar - 3

Günler sonra Wanda Nara ile L-Gante arasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Ayrılıkları kısa süren ikili yeniden bir araya geldi.

Wanda Nara ile L-Gante aşkında yeni dönem: Barıştılar - 4

Arjantinli rapçi, Wanda Nara ile paylaşım yaparak barıştıklarını duyurdu.

Wanda Nara ile L-Gante aşkında yeni dönem: Barıştılar - 5

L-Gante, Nara ile paylaştığı fotoğraflardan birine "Seni seviyorum" notunu düştü.

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