Wanda Nara ile L-Gante aşkında yeni dönem: Barıştılar
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ayrıldıktan hemen sonra rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açan Wanda Nara, geçtiğimiz hafta ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı. İkilinin aşklarında yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü çiftten L-Gante, Nara ile barıştıklarını duyurdu.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile yaşadığı skandallarla gündemden düşmeyen Wanda Nara, ünlü futbolcu ile ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açmıştı.