Wanda Nara ile L-Gante aşkında yeni dönem: Barıştılar

Kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante ile yeni bir ilişkiye başlayan Wanda Nara, 6 Ocak'ta ayrıldıklarını duyurmuştu.

Nara, açıklamasında "Bugün yollarımız ayrılıyor. Kendimize bakmak, işimize ve ailemize odaklanmak... Karmaşık ve sancılı hukuki durumum bu kararı almama neden oldu. Bugün çocuklarımın bana ihtiyacı var ve zamanımı tamamen onlara adadım" demişti.