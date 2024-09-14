Wanda Nara ile Mauro Icardi yine birlikte görüntülendi: Barıştılar mı?

Birkaç ay önce ayrıldıklarını açıklayan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara ikinci kez bir araya geldi. İkilinin birkaç gün arayla yeniden birlikte görüntülenmesi "Barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirdi.

Wanda Nara ile Mauro Icardi yine birlikte görüntülendi: Barıştılar mı? - 1

Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ile Wanda Nara, iki ay önce boşanacaklarını açıklamıştı. Ünlü isim, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık problemleri nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı" ifadelerini kullanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Wanda Nara ile Mauro Icardi yine birlikte görüntülendi: Barıştılar mı? - 2

ARJANTİN'DE BİR ARAYA GELDİLER

Tüm bu süreçte görüşmeyen ikili, uzun bir sonra sonra bir araya gelmişti. Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak olan ve tedavisi için ülkesi Arjantin'e giden Mauro Icardi, Nara ile bir araya gelmişti.

Wanda Nara ile Mauro Icardi yine birlikte görüntülendi: Barıştılar mı? - 3

Arjantin basınında yer alan haberlere göre; Icardi ile Wanda Nara geçtiğimiz günlerde Nara’nın eski eşi Maxi Lopez’den olan oğlu Valentino Lopez’in River Plate genç takımıyla çıktığı karşılaşmayı izlemişti.

Wanda Nara ile Mauro Icardi yine birlikte görüntülendi: Barıştılar mı? - 4

İKİNCİ BULUŞMA

Bu gelişmenin ardından Wanda Nara ile Mauro Icardi, yeniden bir araya geldi.

Wanda Nara ile Mauro Icardi yine birlikte görüntülendi: Barıştılar mı? - 5

Arjantin basınında yer alan haberine göre; ünlü çift birlikte akşam yemeği yedi. Bu hamle akıllara ikilinin barıştığı iddialarını getirdi.

Wanda Nara ile Mauro Icardi yine birlikte görüntülendi: Barıştılar mı? - 6

"BENİ ARARSA BULUR"

Öte yandan Nara, son röportajında Arjantin'e yerleştiğini söyleyip; "Gerçek şu ki, kavga etmeyi hiç sevmiyorum. Ne olursa olsun, biz bir aileyiz. Beni ve onu tekrar birçok kez bir arada göreceksiniz. Beni ararsa bulur" demişti.

Wanda Nara'nın u sözleri barışma çağrısı olarak yorumlandı.

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