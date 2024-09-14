Wanda Nara ile Mauro Icardi yine birlikte görüntülendi: Barıştılar mı?
Birkaç ay önce ayrıldıklarını açıklayan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara ikinci kez bir araya geldi. İkilinin birkaç gün arayla yeniden birlikte görüntülenmesi "Barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirdi.
Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ile Wanda Nara, iki ay önce boşanacaklarını açıklamıştı. Ünlü isim, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık problemleri nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı" ifadelerini kullanmıştı.