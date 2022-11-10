Wanda Nara İstanbul'a taşındı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile yaşadığı çalkantılı aşkla sık sık magazin gündeminde yer bulan Wanda Nara, İstanbul'dan ev aldı. Beş çocuklu ünlü isim, yeni evinden pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

Wanda Nara İstanbul'a taşındı - 1

Galatasaray'ın sezon başında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, Türkiye'ye geldiğinden beri eşi Wanda Nara ile magazin gündeminde adından söz ettiriyor.

Icardi ile bir dargın bir barışık olan Wanda Nara, İstanbul'a döndü.

Mauro Icardi'den ayrılık kararı aldığını açıklayan ve rapçi L-Gante ile el ele görüntülenen Wanda Nara, en son Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Ofspor ile oynadığı karşılaşmayı Icardi ile tribünden seyrederek kafaları karıştırdı. 

Wanda Nara İstanbul'a taşındı - 2

Wanda Nara tekrar İstanbul'a taşındığını, Instagram hesabından "Yeni ev" notuyla duyurdu.

Wanda Nara İstanbul'a taşındı - 3

Wanda Nara'nın yeni evinden pozlarına, takipçilerinden binlerce beğeni yorumu geldi.

Wanda Nara İstanbul'a taşındı - 4

İstanbul'a dönmesiyle tekrar Icardi'nin kafasını karıştıracağını düşünen taraftarlar, "Arjantin'e geri dön" gibi yorumlarda bulundu.

Wanda Nara İstanbul'a taşındı - 5
Wanda Nara İstanbul'a taşındı - 6

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER