Wanda Nara İstanbul'a taşındı

Galatasaray'ın sezon başında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, Türkiye'ye geldiğinden beri eşi Wanda Nara ile magazin gündeminde adından söz ettiriyor.

Icardi ile bir dargın bir barışık olan Wanda Nara, İstanbul'a döndü.

Mauro Icardi'den ayrılık kararı aldığını açıklayan ve rapçi L-Gante ile el ele görüntülenen Wanda Nara, en son Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Ofspor ile oynadığı karşılaşmayı Icardi ile tribünden seyrederek kafaları karıştırdı.