Wanda Nara televizyonda ağladı

Yarışma hakkında da konuşan ünlü isim, "Fazla zamanımız yok, hayal ettiğimden çok daha az zamanım var. Dünyadaki diğer dans yarışmalarında bir koreografi hazırlamak için 15-20 gününüz oluyor. İtalya'da ise 4 günümüz var, bu çok az. Ayrıca, çok fazla içerik kaydediyoruz. Tüm danslar önceden bir kliple başlıyor ve bu klibin çekimi, hazırlığı, makyajı, saçı, kostüm denemeleri falan neredeyse yarım gün sürüyor. Yeni ritimlerle dans etmek için çok az zamanımız var. Çünkü gerçek şu ki vals, rumba, paso doble gibi dansların ritimlerini bilmiyordum. Bu farklı bir tarz, farklı dans ediliyor ve ben birçok yeni şey öğreniyorum. Bu beni mutlu ediyor" ifadesini kullandı.