Wanda Nara televizyonda ağladı

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, İtalya'da katıldığı bir dans yarışması programı nedeniyle ailesinden uzakta. Wanda Nara, programda ailesini özlediğini söyleyerek ağladı.

Wanda Nara televizyonda ağladı - 1

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, İtalya'da katıldığı bir dans yarışması programı nedeniyle İstanbul'daki ailesinden uzakta. 

Bir süredir lösemiyle mücadele eden Wanda Nara, TV programında, "Eğer dans ediyorsam, bu iyi olduğumu göstermek içindir. Teklifi aldığımda açıkçası durumum çoktan stabil hale gelmişti. Ben de tedavi gördüğüm doktorlara, bu yarışmaya katılıp katılamayacağımı sordum. Bu konuda onların onayını aldım. Gerçek şu ki iyiyim ama hastalığım nedeniyle biraz yorgunum" dedi. 

N-LIFE HABERLERİ

Wanda Nara televizyonda ağladı - 2

Yarışma hakkında da konuşan ünlü isim, "Fazla zamanımız yok, hayal ettiğimden çok daha az zamanım var. Dünyadaki diğer dans yarışmalarında bir koreografi hazırlamak için 15-20 gününüz oluyor. İtalya'da ise 4 günümüz var, bu çok az. Ayrıca, çok fazla içerik kaydediyoruz. Tüm danslar önceden bir kliple başlıyor ve bu klibin çekimi, hazırlığı, makyajı, saçı, kostüm denemeleri falan neredeyse yarım gün sürüyor. Yeni ritimlerle dans etmek için çok az zamanımız var. Çünkü gerçek şu ki vals, rumba, paso doble gibi dansların ritimlerini bilmiyordum. Bu farklı bir tarz, farklı dans ediliyor ve ben birçok yeni şey öğreniyorum. Bu beni mutlu ediyor" ifadesini kullandı.

Wanda Nara televizyonda ağladı - 3

Wanda Nara, ailesinden uzak kaldığını dile getirirken gözyaşlarına hakim olamadı.

Wanda Nara televizyonda ağladı - 4

Wanda Nara, yarışma programıyla yaptığı anlaşmada Türkiye'ye sınırsız seyahat izni olduğunu, bu nedenle çocuklarını ve Icardi'yi ziyaret etmek için de zaman harcadığını dile getirdi.

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