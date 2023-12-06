Wanda Nara televizyonda ağladı
Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, İtalya'da katıldığı bir dans yarışması programı nedeniyle ailesinden uzakta. Wanda Nara, programda ailesini özlediğini söyleyerek ağladı.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, İtalya'da katıldığı bir dans yarışması programı nedeniyle İstanbul'daki ailesinden uzakta.
Bir süredir lösemiyle mücadele eden Wanda Nara, TV programında, "Eğer dans ediyorsam, bu iyi olduğumu göstermek içindir. Teklifi aldığımda açıkçası durumum çoktan stabil hale gelmişti. Ben de tedavi gördüğüm doktorlara, bu yarışmaya katılıp katılamayacağımı sordum. Bu konuda onların onayını aldım. Gerçek şu ki iyiyim ama hastalığım nedeniyle biraz yorgunum" dedi.