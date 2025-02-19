Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante kaza geçirdi: Ünlü isim hastaneden paylaştı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ayrıldıktan hemen sonra rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açan Wanda Nara, sevgilisiyle Pinamar tatiline çıktı. Ancak ünlü çiftten L-Gante, ATV ile kaza yaptı. Nara da sevgilisinin durumunu hastane odasından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante kaza geçirdi: Ünlü isim hastaneden paylaştı - 1

Galatasaray'ın yıldız oyuncu Mauro Icardi ile çekişmeli boşanma süreci devam eden Wanda Nara, L-Gante ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante kaza geçirdi: Ünlü isim hastaneden paylaştı - 2

Mutlu birliktelikleri devam eden Wanda Nara ile rapçi L-Gante, Arjantin'in Buenos Aires eyaletindeki tatil şehri Pinamar'a gittiler.

Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante kaza geçirdi: Ünlü isim hastaneden paylaştı - 3

Nara'nın sevgilisi L-Gante, tatilde ATV kullanırken ciddi bir kaza geçirdi. Yanlış bir manevra sonucu aracı devrilen L-Gante'nin köprücük kemiğinde iki kırık oluştu.

Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante kaza geçirdi: Ünlü isim hastaneden paylaştı - 4

Köprücük kemiğinde iki kırık oluşan L-Gante'nin durumunu sevgilisi Wanda Nara duyurdu.

Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante kaza geçirdi: Ünlü isim hastaneden paylaştı - 5

Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 13 yaş küçük sevgilisinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

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