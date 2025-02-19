Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante kaza geçirdi: Ünlü isim hastaneden paylaştı
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ayrıldıktan hemen sonra rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açan Wanda Nara, sevgilisiyle Pinamar tatiline çıktı. Ancak ünlü çiftten L-Gante, ATV ile kaza yaptı. Nara da sevgilisinin durumunu hastane odasından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Galatasaray'ın yıldız oyuncu Mauro Icardi ile çekişmeli boşanma süreci devam eden Wanda Nara, L-Gante ile yeni bir aşka yelken açmıştı.