Wayne Rooney ve Jamie Vardy'nin eşlerinin bilgi sızdırma davası

Haberler | 17.05.2022 - 10:01

İngiliz futbol efsanesi Wayne Rooney’nin eşi Coleen Rooney ile İngiliz futbolcu Jamie Vardy’nin eşi Rebekah Vardy arasındaki basına bilgi sızdırma kavgası mahkemeye taşındı. Birbirlerini özel bilgileri sızdırma, itibar ve delilleri karartmakla suçlayan ikili karşılıklık olarak davacı oldu.

Wayne Rooney ve Jamie Vardy'nin eşlerinin bilgi sızdırma davası - 1

İngiliz eski futbolcu Wayne Rooney (36) ile milli takımdan arkadaşı futbolcu Jamie Vardy (35) eşleri basına bilgi sızdırma kavgasında karşı karşıya.

Wayne Rooney ve Jamie Vardy'nin eşlerinin bilgi sızdırma davası - 2

Rooney’nin eşi Coleen (35), Vardy’nin eşi Rebekah’yı (39) mahkemeye verdi. Coleen’in iddasına göre Rebekah, özel bilgilerini izin almadan basınla paylaştı.

(Fotoğraf: Rebekah Vardy)

Wayne Rooney ve Jamie Vardy'nin eşlerinin bilgi sızdırma davası - 3

Coleen, Instagram’da yakın arkadaşlarına özel paylaşım listesindeki herkesi kaldırdı ve sadece Rebekah’nın erişimine açtı. Bunların hepsi İngiliz gazetesi The Sun’da hızla haber olunca sızdıran kişinin Rebekah olduğundan emin oldu.

Wayne Rooney ve Jamie Vardy'nin eşlerinin bilgi sızdırma davası - 4

Rebekah’yı delilleri karartmakla suçlayan Coleen, Rebekah’dan başka kimsenin o paylaşımları görmediğine dair ekran görüntüleri topladı.

Wayne Rooney ve Jamie Vardy'nin eşlerinin bilgi sızdırma davası - 5

2019’da olan bu olay sırasında hamile olan Rebekah da Coleen’e karşı dava açtı. Rebekah, 3 milyon sterlin itibar tazminatı talep ediyor.

Wayne Rooney ve Jamie Vardy'nin eşlerinin bilgi sızdırma davası - 6

Rebekah, bilgileri menajerinin sızdırdığını, hesabını kendisinden başka kullananların da olduğunu iddia ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER