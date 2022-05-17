Wayne Rooney ve Jamie Vardy'nin eşlerinin bilgi sızdırma davası

Haberler | 17.05.2022 - 10:01
İngiliz eski futbolcu Wayne Rooney (36) ile milli takımdan arkadaşı futbolcu Jamie Vardy (35) eşleri basına bilgi sızdırma kavgasında karşı karşıya.
Rooney’nin eşi Coleen (35), Vardy’nin eşi Rebekah’yı (39) mahkemeye verdi. Coleen’in iddasına göre Rebekah, özel bilgilerini izin almadan basınla paylaştı.
(Fotoğraf: Rebekah Vardy)
Coleen, Instagram’da yakın arkadaşlarına özel paylaşım listesindeki herkesi kaldırdı ve sadece Rebekah’nın erişimine açtı. Bunların hepsi İngiliz gazetesi The Sun’da hızla haber olunca sızdıran kişinin Rebekah olduğundan emin oldu.
Rebekah’yı delilleri karartmakla suçlayan Coleen, Rebekah’dan başka kimsenin o paylaşımları görmediğine dair ekran görüntüleri topladı.
2019’da olan bu olay sırasında hamile olan Rebekah da Coleen’e karşı dava açtı. Rebekah, 3 milyon sterlin itibar tazminatı talep ediyor.
Rebekah, bilgileri menajerinin sızdırdığını, hesabını kendisinden başka kullananların da olduğunu iddia ediyor.