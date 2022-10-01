Wesley Sneijder İstanbul gecelerinde

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, önceki gece Kuruçeşme'de görüntülendi.
Wesley Sneijder, sabaha karşı bir kadınla mekandan ayrıldı. Görüntü vermek istemeyen Sneijder'in korumaları, gazetecilerin üzerine yürüdü.
Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Ancak görüntü alınmasına engel olamadılar. Sneijder, bu sırada panikleyerek sevgilisini bırakıp araca bindi.
Mekandan sabah saat 05.00'te içeride tanıştığı kadınla ayrılan 38 yaşındaki Sneijder'in futbolu bırakmasının ardından kilo alması dikkatlerden kaçmadı.
Bir dönem Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder, eşi Yolanthe Cabau'dan geçen yıl boşanmıştı.