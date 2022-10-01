Wesley Sneijder İstanbul gecelerinde

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, önceki gece Kuruçeşme'de görüntülendi. Bir kadınla görüntülenen ve görüntü vermek istemeyen Sneijder'in korumaları, gazetecilerin üzerine yürüdü.

Wesley Sneijder İstanbul gecelerinde - 1

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, önceki gece Kuruçeşme'de görüntülendi.


Wesley Sneijder İstanbul gecelerinde - 2

Wesley Sneijder, sabaha karşı bir kadınla mekandan ayrıldı. Görüntü vermek istemeyen Sneijder'in korumaları, gazetecilerin üzerine yürüdü.


Wesley Sneijder İstanbul gecelerinde - 3

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Ancak görüntü alınmasına engel olamadılar. Sneijder, bu sırada panikleyerek sevgilisini bırakıp araca bindi.


Wesley Sneijder İstanbul gecelerinde - 4

Mekandan sabah saat 05.00'te içeride tanıştığı kadınla ayrılan 38 yaşındaki Sneijder'in futbolu bırakmasının ardından kilo alması dikkatlerden kaçmadı.


Wesley Sneijder İstanbul gecelerinde - 5

Bir dönem Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder, eşi Yolanthe Cabau'dan geçen yıl boşanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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