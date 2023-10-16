Will Smith eşi Jada Pinkett Smith'in itiraflarına yanıt verdi

Jada Pinkett Smith'in yeni anı kitabının tanıtımını yaparken, Will Smith ile yedi yıldır ayrı oldukları da dahil olmak üzere bir dizi itirafta bulunmasına Will Smith'ten yanıt geldi.

Will Smith eşi Jada Pinkett Smith'in itiraflarına yanıt verdi - 1

2022 Oscar Ödülleri töreninde sunucu Chris Rock'ın, eşi Jada Pinkett Smith'e yönelik sözlerine sinirlenerek attığı tokatla gündemi uzun süre meşgul eden Will Smith, eşinin ayrılık itiraflarına yanıt verdi.

N-LIFE HABERLERİ

Will Smith eşi Jada Pinkett Smith'in itiraflarına yanıt verdi - 2

Jada Pinkett Smith, yeni anı kitabı "Worthy"nin tanıtımını yaparken, Will Smith ile yedi yıldır ayrı oldukları da dahil olmak üzere birçok itirafta bulunmuştu.

Will Smith eşi Jada Pinkett Smith'in itiraflarına yanıt verdi - 3

Cumartesi günü yayınlanan bir New York Times röportajında ​​Will Smith, iki çocuğunun annesi Pinkett Smith'in tüm açıklamalarına yanıt verdi ve kitabın onu "bir nevi uyandırdığını" söyledi.

Will Smith eşi Jada Pinkett Smith'in itiraflarına yanıt verdi - 4

Will Smith, eşi Pinkett Smith'in "sandığından daha uç noktalarda bir hayat yaşadığını ve kendisinin sandığından daha dirençli, zeki ve şefkatli olduğunu" söyledi. Smith, "Hayatınızın yarısından fazlasını biriyle birlikte geçirdiğinizde, bir tür duygusal körlük başlar ve onun gizli nüanslarına ve ince güzelliklerine karşı duyarlılığınızı çok kolay bir şekilde kaybedebilirsiniz" ifadesini kullandı.

Will Smith, yıllarca süren duygusal körlükten sonra bu açıklamaların kendisini uyandırdığını söyledi.

Will Smith eşi Jada Pinkett Smith'in itiraflarına yanıt verdi - 5

Pinkett Smith ve Smith ile son yedi yıldır ayrı olduklarını anlattığı anı kitabında, Chris Rock'ın 2016 yılında kendisi ve Smith'in ayrıldığını düşündüğü ancak ayrı olmadıkları dönemde, kendisine çıkma teklif ettiğini de yazdı.

Will Smith eşi Jada Pinkett Smith'in itiraflarına yanıt verdi - 6

Pinkett Smith ayrıca, Today'e verdiği röportajda, 2022 Akademi Ödülleri sırasında Rock'ın şaka yapmasının ardından Will Smith'in Rock'a tokat atmasına da değindi. Will Smith, Rock'a karısının ismini ağzına almaması için bağırdığında, Pinkett Smith şaşırdığını, çünkü kendisinin ve Smith'in birbirlerine "uzun zamandır" karı-koca demediklerini söyledi.

Will Smith eşi Jada Pinkett Smith'in itiraflarına yanıt verdi - 7

Pinkett Smith geçen hafta People'a yaptığı açıklamada, Smith'le evliyken August Alsina ile ilişkisi olduğu ortaya çıktıktan sonra aldatan kadın olarak resmedildiği için suçlanmasına şaşırmadığını söyledi.

Will Smith eşi Jada Pinkett Smith'in itiraflarına yanıt verdi - 8

Hem Smith hem de Pinkett Smith tokat nedeniyle tepki görmüştü. Smith, tokat olayının ardından yaptığı açıklamada "Akademinin bana olan güvenine ihanet ettim. Ödül kazananları, harika işlerini kutlama fırsatından mahrum bıraktım" demişti. Smith, "Bu nedenle akademiyi bıraktığını ve kurulun uygun göreceği diğer cezaları da kabul edeceğini" ifade etmişti.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi de Smith'i 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men etmişti.

Will Smith eşi Jada Pinkett Smith'in itiraflarına yanıt verdi - 9

TOKAT OLAYI NASIL YAŞANMIŞTI?

Oscar töreninde sunuculuk yapan Chris Rock, sahnedeyken bazı çiftleri tiye alan şakalar yaptıktan sonra saçkıran hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtan Jada Pinkett Smith'in saçı olmadığına dikkat çekmiş ve "Jane'in Zaferi'nin yeni filmi ne zaman geliyor?" diye alaycı bir biçimde sormuştu. Ridley Scott'ın yönettiği 1997 tarihli 'Jane'in Zaferi' filminde Demi Moore, saçları üç numara olan, özel eğitim alan bir askeri canlandırıyordu.

Smith, şakadan sonra sahneye çıkıp Rock'a sert bir tokat atmıştı. Smith sahneden inerken Rock, "Vay be. Will Smith beni fena tokatladı" demişti.

Smith, koltuğuna döndükten sonra Rock'a, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" diye bağırmıştı. Rock, bunun karşılığında, "Sadece 'Jane'in Zaferi' şakası yaptım" demişti. Smith, sesini daha da yükselterek tekrar, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" ifadelerini kullanmıştı.

Rock, olayı tiye almaya çalışarak, "Bu televizyon tarihinin en büyük gecesiydi" diye konuşmuştu. Smith, daha sonra ödülünü almak için sahneye çıktığında davranışı nedeniyle özür dilemişti.

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