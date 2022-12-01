Will Smith Oscar tokadından sonra ilk kırmızı halısında

Mart ayında gerçekleşen 94. Oscar Ödülleri gecesinde sunucu Chris Rock'a tokat atarak uzun süre konuşulan Will Smith, Oscar hadisesinin filmine gölge düşürmesinden korktuğunu söylemişti. Geçtiğimiz günlerde ünlü sunucu Trevor Noah’a konuşan Smith, Oscar gecesini anlatırken, “Tahmin edebileceğin gibi korkunçtu. Tüm kontrolümü kaybettim. O gece bir şeyler yaşıyordum. Bu tabii ki davranışımı haklı çıkarmıyor. Aklımda birçok şey vardı. Attığım tokat, babasının annesini dövmesini izleyen küçük bir çocuk gibiydi. Böyle biri olmak istemem” ifadesini kullanmıştı.