Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in hastalığı ne?

Haberler - ntv.com.tr | 29.03.2022 - 11:46 - Son Güncelleme : 29.03.2022 - 11:51
Bu yıl 94'üncüsü düzenlenen Oscar Ödülleri, üç yılın ardından ilk kez sunuculu gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Ancak törende ödüllerden ve ödüllerden çok, oyuncu Will Smith'in sahneye çıkarak komedyen Chris Rock'a tokat atması konuşuldu.
King Richard'daki rolüyle ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü kazanan Smith, törenin komedyen sunucusu Rock’a, eşi Jada Pinkett Smith'in hastalığı nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapması üzerine sahneye çıkarak tokat atmıştı.
Tokat attıktan sonra yerine dönen Smith, sahneye doğru "Karımın adını ağzına alma" diye bağırmış ve Rock'un açıklama yapma girişimini engelleyerek aynı ifadeleri daha sert bir şekilde tekrarlamıştı.
Chris Rock şakasında "Dua ediyorum Will Smith kazansın diye" demişti. Sonra da Smith'in yanında oturan karısına "Jada seni çok seviyorum. G.I Jane 2 sabırsızlıkla bekliyorum" diye seslenmişti. Bu sözlerin ardından Jada Pinkett Smith'in yüzündeki hoşnutsuzluk dikkat çekmişti.
1998’de sinemalarda olan G.I Jane, yani Jane’in Zaferi filminde bir kadın askerin ordu içindeki mücadelesi anlatılıyor. Filmde Demi Moore kısa saçları ile yer almıştı. Chris Rock da Jada'nın kısa saçları nedeniyle bu filmin ikincisinde oynayabileceğini ima ederek şaka yapmıştı.
Olay sırasında, törendeki birçok isim Smith'in bu hareketi ve sözleri karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, yayıncı kuruluş programın sesini kapatmıştı.
Öte yandan, Smith'in sahnede yaptığı hareket sonrası verilen arada Denzel Washington ve Bradley Cooper yanına giderek onu sakinleştirmeye çalışmıştı.
Olayın ardından ödülünü almak için sahneye çıkan 53 yaşındaki aktör, "Bu sektörde insanların sana saygısızlık yapmasına alışmalısın. Gülüp geçmeli ve bir problem yokmuş gibi davranmalısın" diyerek özür diledi.
Konuşmasının sonunda King Richard ekibine teşekkür eden Smith, Rock ile yaşadığı olayla ilgili, "Akademi'den özür dilemek istiyorum. Aday olan tüm oyunculardan özür diliyorum" diye konuştu.
Oyuncu, "Umarım Akademi beni tekrar çağırır" diyerek konuşmasını sonlandırdı.
Smith bugün sosyal medya hesabından yaptıkları için pişman olduğunu belirten bir paylaşım yaparak, “Şiddetin her türlüsü zehirli ve yıkıcıdır. Dün geceki Akademi Ödülleri'ndeki davranışım kabul edilemez ve affedilemezdi. Ancak Jada'nın tıbbi durumuyla ilgili bir şaka benim için çok fazlaydı ve duygusal tepki verdim" dedi.
Smith, paylaşımında ödül töreninin komedyen sunucusu Rock’a seslenerek, "Senden herkesin önünde özür dilemek istiyorum Chris. Haddimi aştım ve yanıldım. Utandım ve davranışlarım olmak istediğim adama yakışmadı. Sevgi ve nezaket dünyasında şiddete yer yoktur” mesajını yayınladı.
Olayın üzerine, aktörün eşi Jada Pinkett Smith’in hastalığınının ne olduğu da akıllarda soru işareti yarattı.
50 yaşındaki oyuncu ve sunucu Smith, uzun süredir 'Alopesi', yani saçkıran hastalığıyla mücadele ediyor.
Smith yıllar önce hastalığıyla ilgili açıklama yaparak, "Kimse benim beyin ameliyatı geçirdiğimi düşünmesin ya da durmadan soru sormasın diye bu açıklamayı yapıyorum" demişti.
Oyuncunun yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili, "Şimdi bu noktada sadece gülebiliyorum. Hepsi bir gün aniden oldu. Alopesi ile mücadele ettiğimi hepiniz biliyorsunuz" sözleri dikkat çekmişti.
Sürekli ve tutam tutam döküldüğü için saçlarının tümünü kazıtan ünlü isim, kimsenin beyin ameliyatı geçirdiğini düşünmemesini istediğini söyleyerek, "Alopesi' ve ben arkadaş olacağız" diye konuşmuştu.
Oyuncu, bu sorunun nasıl başladığını ise, "Korkutucuydu. Bir gün banyodaydım ve bir avuç dolusu saç elime geldi. Bu, hayatım boyunca korkuyla titrediğim anlardan biriydi" sözleriyle anlatmıştı.
Smith, o süreçte daha kısa saç modellerini denediğini ve bazen de saçını örttüğünü söylemişti.
Ünlü yıldız, en sonunda da saçlarını kazıtmaya karar verdiğini ve bu konuda da kızı Willow'un kendisine cesaret verdiğini de belirtmişti.
Tıpta 'alopesi areata', halk arasında saçkıran ya da kılkıran hastalığı olarak bilinir. Saçlı deri, sakal bölgesi, kaşlar, kirpikler ve diğer vücut kıllarının, belli bir belirti olmaksızın, tüm vücuda yayılmış bir biçimde dökülmesiyle kendini gösteren bir hastalıktır. Hastalığın sık yinelemesi ve nasıl seyredeceğinin bilinmemesi nedeniyle hastaların yaşam kalitelerini etkilemesi olasıdır. Hastalığın nedenleri olarak genetik, psikolojik stresler, hücresel ve humoral bağışıklık, endokrin, bulaşıcı ve sinirsel etkenlerin rolü olduğu öne sürülmekle birlikte, altta yatan neden tam olarak bilinmemektedir.
Özellikle stres altında, otoimmun hastalıklarda veya androjen, testosteron benzeri hormonların baskılaması sonucunda agresifleşen bağışıklık sistemi kendi hücrelerini yabancı olarak görüp bu hücrelerle savaşmaya başlar. Bu durumda kıl kökleri etrafında bulunan lenfosit denen hücreler sitokin diye adlandırılan kimyasallar salgılarlar ve bu da saçlarda dökülmeye neden olur.
Öte yandan, Smith'in kazandığı En İyi Erkek Oyuncu ödülünün Akademi tarafından kendisinden geri istenilebileceği de konuşulanlar arasında.