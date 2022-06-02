Will Smith'in Oscar tokadı sonrası Jada Pinkett Smith sessizliğini bozdu

Haberler - ntv.com.tr | 02.06.2022 - 11:29
Will Smith’in Oscar töreninde sunucu Chris Rock’a attığı tokat günlerce, hatta haftalarca konuşuldu. Törende Rock’ın, eşiyle ilgili söylediği sözleri bahane ederek şiddet gösterisinde bulunan Will Smith hakkında herkes konuştu, ancak Jada Pinkett Smith bugüne kadar hep sessiz kalmayı tercih etti.
Red Table Talk adlı televizyon programına katılan 50 yaşındaki aktris, tokat olayıyla ilgili sessizliğini ilk kez bozdu. Jada Smith, ‘şoke edici’ olarak nitelendirdiği olaydan sonra eşi ve Chris Rock’ın aralarını düzelmesini umduğunu söyledi.
57 yaşındaki Chris Rock, Oscar sahnesinde Jada Smith’in kelliğiyle ilgili şaka yapınca 53 yaşındaki Will Smith sahneye fırlayıp Rock’ı tokatlamıştı. Yerine oturduğunda da küfürler savuran Smith, “Karımın adını ağzına alma” diye Rock’a bağırmıştı. Jada Smith’in 'alopesi areata', halk arasında saçkıran ya da kılkıran hastalığı olarak anılan rahatsızlık nedeniyle saçlarının döküldüğü biliniyor.
Programda önce hastalığından bahseden, “Bu alopesi hakkında gerçekten önemli bir Red Table Talk. Kendi sağlığımla yaşadıklarımı ve Oscar'da olanları düşününce...” diye söze başlayan Jada Smith, “Oscar gecesine gelirsek, en büyük umudum bu iki zeki, yetenekli adamın iyileşmek, bunu konuşmak ve uzlaşmak için bir fırsatının olması” şeklinde konuştu.
Smith, “Bugün dünyanın bu durumunda, ikisine de ihtiyacımız var. Ve aslında hepimizin birbirimize her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. O zamandan beri Will ve ben son 28 yıldır yaptığımız şeyi yapmaya devam ediyoruz ve bu birlikte yaşam denen şeyi anlamaya devam ediyoruz” dedi.
Törendeki tokat olayından sonra Smith çifti Vanity Fair Oscar partisine katılmış ve etraftakilerin alkışları eşliğinde dans etmişti. Ancak bir gün sonra Will Smith’ten özür açıklaması gelmişti.
Eşi Jada Pinkett Smith'e yaptığı şakayı kaldıramayarak komedyen sunucu Rock'a tokat atan Will Smith, Instagram paylaşımında, Akademi'den, sunucu Chris'ten, geceye katılanlardan ve dünyanın dört bir yanından izleyen herkesten özür dilediğini belirtmişti.Smith yazılı açıklamasında, "Şiddetin her türlüsü zehirli ve yıkıcıdır. Dün geceki Akademi Ödülleri'ndeki davranışım kabul edilemez ve affedilemezdi" ifadesini kullanmıştı.
Şaka yapmanın mesleğinin bir parçası olduğunu belirten Smith, "Ancak Jada'nın tıbbi durumuyla ilgili bir şaka benim için çok fazlaydı ve duygusal tepki verdim" demişti.
Chris Rock'a da seslenerek, "Senden herkesin önünde özür dilemek istiyorum Chris. Haddimi aştım ve yanıldım. Utandım ve davranışlarım olmak istediğim adama yakışmadı. Sevgi ve nezaket dünyasında şiddete yer yoktur" diye yazmıştı.
94. Oscar Ödülleri töreninde komedyen sunucu Chris Rock, Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca Will Smith, Rock'a tokat atmış ve Smith'in "Karımın adını ağzına alma" diye iki kez bağırması canlı yayına yansımıştı. Gecede Smith’in King Richard'daki rolüyle ilk Oscar'ını kazanması da tokadın gölgesinde kalmıştı.
Oscar törenini düzenleyen Hollywood Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Will Smith hakkında disiplin cezasını görüşmek üzere sanal olarak bir araya gelmiş, alınan kararla birlikte ödül töreninde Chris Rock'a tokat atan Smith, 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edilmişti.
Chris Rock'a attığı tokat sonrası Akademi’den özür dileyerek istifa eden Smith istifa açıklamasında, "Akademi'nin güvenine ihanet ettiğini" ve eylemleri nedeniyle "kalbinin kırıldığını" belirterek, "Davranışım için her türlü sonucu tamamen kabul edeceğim" sözlerini kullanmıştı.
Hollywood Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin Yönetim Kurulu Üyesi aktör Whoopi Goldberg yaptığı açıklamada, Smith’in yaptıkları nedeniyle büyük sonuçlarla karşılaşacağını ancak Oscar ödülünün geri alınmayacağını belirtmişti.
Yıldız oyuncu için yaptırımlar sadece Oscar törenleriyle sınırlı kalmamış, oyuncu yeni projelerden men edilmişti. Oyuncu, dijital projesi Fast and Loose, ünlü Bad Boys serisinin dördüncü halkası ve Smith'in kariyerine altın harflerle yazılan I am Legend'in devam filmine veda etmek zorunda kalmıştı.
Smith’in geçen yıl yayınladığı otobiyografi kitabının film haklarını satın almak için teklif veren iki dev şirket de açık artırmadan geri çekilmişti.