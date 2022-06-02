Will Smith'in Oscar tokadı sonrası Jada Pinkett Smith sessizliğini bozdu

Will Smith’in Oscar töreninde sunucu Chris Rock’a attığı tokat günlerce, hatta haftalarca konuşuldu. Törende Rock’ın, eşiyle ilgili söylediği sözleri bahane ederek şiddet gösterisinde bulunan Will Smith hakkında herkes konuştu, ancak Jada Pinkett Smith bugüne kadar hep sessiz kalmayı tercih etti.

Red Table Talk adlı televizyon programına katılan 50 yaşındaki aktris, tokat olayıyla ilgili sessizliğini ilk kez bozdu. Jada Smith, ‘şoke edici’ olarak nitelendirdiği olaydan sonra eşi ve Chris Rock’ın aralarını düzelmesini umduğunu söyledi.

WILL SMITH'İN TOKAT ARTMA ANI (TIKLA-İZLE)