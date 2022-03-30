Will Smith'in Oscar'daki tokadına eşi Jada Pinkett Smith'ten ilk açıklama

Haberler - ntv.com.tr | 30.03.2022 - 11:02
2022 Oscar Ödülleri töreninde ödüllerden ve ödül alanlardan çok, oyuncu Will Smith'in sahneye çıkarak komedyen Chris Rock'a tokat atması konuşuldu.
Komedyen Chris Rock'a, eşi Jada Pinkett Smith'in 'alopesi' hastalığı nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapması üzerine sahneye çıkarak tokat atan Will Smith, yerine dönünce de sahneye doğru "Karımın adını ağzına alma" diye bağırmış ve Rock'un açıklama yapma girişimini engelleyerek aynı ifadeleri daha sert bir şekilde tekrarlamıştı.
Herkesin buz kestiği, kurgu mu gerçek mi diye tahminlerde bulunmaya çalıştığı olay sonra Will Smith, hem Akademi’den hem de Chris Rock’tan özür dilese de Akademi, Will Smith’i kınama açıklaması yaptı.
Herkesin konuştuğu, eleştirdiği, bazılarının da savunduğu Will Smith’in tokat olayı hakkında, eşi Jada Pinkett Smith bugüne kadar sessizliğini korudu.
Jada Pinkett Smith, sosyal medyada “Bu bir iyileşme mevsimi ve ben de bunun için buradayım” notunu yazarak eşine desteğini gösterdi.
Chris Rock şakasında "Dua ediyorum Will Smith kazansın diye" demiş, sonra da Smith'in yanında oturan karısına "Jada seni çok seviyorum. G.I Jane 2 sabırsızlıkla bekliyorum" diye seslenmişti. Bu sözlerin ardından Jada Pinkett Smith'in yüzündeki hoşnutsuzluk dikkat çekmişti.
1998’de sinemalarda olan G.I Jane, yani Jane’in Zaferi filminde bir kadın askerin ordu içindeki mücadelesi anlatılıyor. Filmde Demi Moore kısa saçları ile yer almıştı. Chris Rock da Jada'nın kısa saçları nedeniyle bu filmin ikincisinde oynayabileceğini ima ederek şaka yapmıştı.
Tıpta 'alopesi areata', halk arasında saçkıran ya da kılkıran hastalığı olarak bilinir. Saçlı deri, sakal bölgesi, kaşlar, kirpikler ve diğer vücut kıllarının, belli bir belirti olmaksızın, tüm vücuda yayılmış bir biçimde dökülmesiyle kendini gösteren bir hastalıktır. Hastalığın sık yinelemesi ve nasıl seyredeceğinin bilinmemesi nedeniyle hastaların yaşam kalitelerini etkilemesi olasıdır. Hastalığın nedenleri olarak genetik, psikolojik stresler, hücresel ve humoral bağışıklık, endokrin, bulaşıcı ve sinirsel etkenlerin rolü olduğu öne sürülmekle birlikte, altta yatan neden tam olarak bilinmemektedir.
Özellikle stres altında, otoimmun hastalıklarda veya androjen, testosteron benzeri hormonların baskılaması sonucunda agresifleşen bağışıklık sistemi kendi hücrelerini yabancı olarak görüp bu hücrelerle savaşmaya başlar. Bu durumda kıl kökleri etrafında bulunan lenfosit denen hücreler sitokin diye adlandırılan kimyasallar salgılarlar ve bu da saçlarda dökülmeye neden olur.