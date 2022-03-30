Will Smith'in Oscar'daki tokadına eşi Jada Pinkett Smith'ten ilk açıklama

Haberler - ntv.com.tr | 30.03.2022 - 11:02

94. Oscar Ödülleri töreninin canlı yayınında, Will Smith sahneye çıkarak komedyen Chris Rock'a, eşi Jada Pinkett Smith’in hastalığıyla ilgili esprileri üzerine tokat atarak bir skandala imza attı. Smith’in daha sonra hem Oscar sahnesinde hem de sosyal medyada özür dilediği olayın ardından sessizliğini koruyan Jada Pinkett Smith ilk kez açıklama yaptı.

Will Smith'in Oscar'daki tokadına eşi Jada Pinkett Smith'ten ilk açıklama - 1

2022 Oscar Ödülleri töreninde ödüllerden ve ödül alanlardan çok, oyuncu Will Smith'in sahneye çıkarak komedyen Chris Rock'a tokat atması konuşuldu.

Will Smith'in Oscar'daki tokadına eşi Jada Pinkett Smith'ten ilk açıklama - 2

Komedyen Chris Rock'a, eşi Jada Pinkett Smith'in 'alopesi' hastalığı nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapması üzerine sahneye çıkarak tokat atan Will Smith, yerine dönünce de sahneye doğru "Karımın adını ağzına alma" diye bağırmış ve Rock'un açıklama yapma girişimini engelleyerek aynı ifadeleri daha sert bir şekilde tekrarlamıştı.

Will Smith'in Oscar'daki tokadına eşi Jada Pinkett Smith'ten ilk açıklama - 3

Herkesin buz kestiği, kurgu mu gerçek mi diye tahminlerde bulunmaya çalıştığı olay sonra Will Smith, hem Akademi’den hem de Chris Rock’tan özür dilese de Akademi, Will Smith’i kınama açıklaması yaptı.

Will Smith'in Oscar'daki tokadına eşi Jada Pinkett Smith'ten ilk açıklama - 4

Herkesin konuştuğu, eleştirdiği, bazılarının da savunduğu Will Smith’in tokat olayı hakkında, eşi Jada Pinkett Smith bugüne kadar sessizliğini korudu.

Will Smith'in Oscar'daki tokadına eşi Jada Pinkett Smith'ten ilk açıklama - 5

Jada Pinkett Smith, sosyal medyada “Bu bir iyileşme mevsimi ve ben de bunun için buradayım” notunu yazarak eşine desteğini gösterdi.

Will Smith'in Oscar'daki tokadına eşi Jada Pinkett Smith'ten ilk açıklama - 6

CHRIS ROCK NE DEMİŞTİ?

Chris Rock şakasında "Dua ediyorum Will Smith kazansın diye" demiş, sonra da Smith'in yanında oturan karısına "Jada seni çok seviyorum. G.I Jane 2 sabırsızlıkla bekliyorum" diye seslenmişti. Bu sözlerin ardından Jada Pinkett Smith'in yüzündeki hoşnutsuzluk dikkat çekmişti.

1998’de sinemalarda olan G.I Jane, yani Jane’in Zaferi filminde bir kadın askerin ordu içindeki mücadelesi anlatılıyor. Filmde Demi Moore kısa saçları ile yer almıştı. Chris Rock da Jada'nın kısa saçları nedeniyle bu filmin ikincisinde oynayabileceğini ima ederek şaka yapmıştı.

Will Smith'in Oscar'daki tokadına eşi Jada Pinkett Smith'ten ilk açıklama - 7

JADA PINKETT SMITH'İN HASTALIĞI NE?

Tıpta 'alopesi areata', halk arasında saçkıran ya da kılkıran hastalığı olarak bilinir. Saçlı deri, sakal bölgesi, kaşlar, kirpikler ve diğer vücut kıllarının, belli bir belirti olmaksızın, tüm vücuda yayılmış bir biçimde dökülmesiyle kendini gösteren bir hastalıktır. Hastalığın sık yinelemesi ve nasıl seyredeceğinin bilinmemesi nedeniyle hastaların yaşam kalitelerini etkilemesi olasıdır. Hastalığın nedenleri olarak genetik, psikolojik stresler, hücresel ve humoral bağışıklık, endokrin, bulaşıcı ve sinirsel etkenlerin rolü olduğu öne sürülmekle birlikte, altta yatan neden tam olarak bilinmemektedir.

Özellikle stres altında, otoimmun hastalıklarda veya androjen, testosteron benzeri hormonların baskılaması sonucunda agresifleşen bağışıklık sistemi kendi hücrelerini yabancı olarak görüp bu hücrelerle savaşmaya başlar. Bu durumda kıl kökleri etrafında bulunan lenfosit denen hücreler sitokin diye adlandırılan kimyasallar salgılarlar ve bu da saçlarda dökülmeye neden olur.

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