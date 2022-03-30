Will Smith'in Oscar'daki tokadına eşi Jada Pinkett Smith'ten ilk açıklama

CHRIS ROCK NE DEMİŞTİ?

Chris Rock şakasında "Dua ediyorum Will Smith kazansın diye" demiş, sonra da Smith'in yanında oturan karısına "Jada seni çok seviyorum. G.I Jane 2 sabırsızlıkla bekliyorum" diye seslenmişti. Bu sözlerin ardından Jada Pinkett Smith'in yüzündeki hoşnutsuzluk dikkat çekmişti.

1998’de sinemalarda olan G.I Jane, yani Jane’in Zaferi filminde bir kadın askerin ordu içindeki mücadelesi anlatılıyor. Filmde Demi Moore kısa saçları ile yer almıştı. Chris Rock da Jada'nın kısa saçları nedeniyle bu filmin ikincisinde oynayabileceğini ima ederek şaka yapmıştı.