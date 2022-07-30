Will Smith'ten Chris Rock açıklaması: Ne zaman konuşmaya hazır hissedersen ben buradayım

Haberler | 30.07.2022 - 10:15
94. Oscar Ödülleri töreninde komedyen Chirs Rock'a tokat atan Will Smith, duygusal bir video mesajla bir kez daha özür diledi.
Olayla ilgili olarak komedyene ulaştığını belirten Smith, ancak kendisine Rock'ın konuşmaya hazır olmadığının söylendiğini aktardı.
Smith, "Chris, senden özür dilerim. Davranışım kabul edilemezdi. Ne zaman konuşmaya hazır hissedersen ben buradayım" diye konuştu.
Chris Rock ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Oscar’daki hadiseye atıfta bulunarak “Sözlerin acıttığını söyleyenler belli ki suratına hiç yumruk yememiş” demişti.
Olay sonrası Smith'in birçok projesi iptal edilirken 10 yıl boyunca Oscar törenlerine katılması da yasaklanmıştı.