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Will Smith'ten Chris Rock açıklaması: Ne zaman konuşmaya hazır hissedersen ben buradayım

Haberler | 30.07.2022 - 10:15

94. Oscar Ödülleri töreninde Chris Rock'a tokat atan Will Smith yaptığı açıklamda özür dileyerek ünlü komedyene "Ne zaman konuşmaya hazır hissedersen ben buradayım" diyerek seslendi.

Will Smith'ten Chris Rock açıklaması: Ne zaman konuşmaya hazır hissedersen ben buradayım - 1

94. Oscar Ödülleri töreninde komedyen Chirs Rock'a tokat atan Will Smith, duygusal bir video mesajla bir kez daha özür diledi.


Will Smith'ten Chris Rock açıklaması: Ne zaman konuşmaya hazır hissedersen ben buradayım - 2

Olayla ilgili olarak komedyene ulaştığını belirten Smith, ancak kendisine Rock'ın konuşmaya hazır olmadığının söylendiğini aktardı.


Will Smith'ten Chris Rock açıklaması: Ne zaman konuşmaya hazır hissedersen ben buradayım - 3

Smith, "Chris, senden özür dilerim. Davranışım kabul edilemezdi. Ne zaman konuşmaya hazır hissedersen ben buradayım" diye konuştu.


Will Smith'ten Chris Rock açıklaması: Ne zaman konuşmaya hazır hissedersen ben buradayım - 4

Chris Rock ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Oscar’daki hadiseye atıfta bulunarak “Sözlerin acıttığını söyleyenler belli ki suratına hiç yumruk yememiş” demişti.


Will Smith'ten Chris Rock açıklaması: Ne zaman konuşmaya hazır hissedersen ben buradayım - 5

Olay sonrası Smith'in birçok projesi iptal edilirken 10 yıl boyunca Oscar törenlerine katılması da yasaklanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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