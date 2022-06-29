Winona Ryder zorlu Johnny Depp ayrılığıyla ilgili konuştu

"BU DUYGUYU TARİF ETMEM İMKANSIZ"

Oyuncu, "Bu konuyla ilgili hiç konuşmadım. Benim için çok özel bir durum. Kalbimde o zamanlara dair özel bir yer var. Sosyal medyayla büyüyen gençlere bu duyguyu tarif etmem imkansız” ifadelerini kullandı.