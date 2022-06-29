Winona Ryder zorlu Johnny Depp ayrılığıyla ilgili konuştu

Haberler - ntv.com.tr | 29.06.2022 - 14:25 - Son Güncelleme : 29.06.2022 - 14:37
Makas Eller, Beterböcek ve Aklım Karıştı gibi filmlerle tanınan Amerikalı oyuncu Winona Ryder, bir dönem beraber olduğu Johnny Depp ile ilgili Harper’s Bazaar dergisine konuştu.
50 yaşındaki oyuncu, büyük aşkı Depp ile 1993 yılında ayrılmasının ardından geçirdiği zor dönemden bahsetti.
Oyuncu, o dönemdeki ruh halini başrolünde yer aldığı ‘Aklım Karıştı’ (Girl Interrupted) filmindeki Susanna Kaysen karakterine benzetti. “Ayrılık, benim için o film gibiydi. Filmde Şili’deki bir hapishanede işkence edilen bir kızı oynuyordum” ifadelerini kullandı.
“Setteyken yüzümdeki sahne yara izlerine bakardım ve kendimi bu karakter gibi görmeye çalışırdım” diyen Ryder, kendine “Bu kıza da kendine davrandığın gibi davranır mıydın?” diye sorduğunu belirtti.
Kendisine yeterince dikkat etmediğini dile getiren oyuncu, içten içe kendine bu karakter gibi kötü davrandığını belirtti.
Ayrılık sonrası Masumiyet Çağı adlı filmde oynayan oyuncunun rol arkadaşı Michelle Pfeiffer’ın kendisini telkin etmeye çalıştığını söyledi.
Oyuncu, "Bu konuyla ilgili hiç konuşmadım. Benim için çok özel bir durum. Kalbimde o zamanlara dair özel bir yer var. Sosyal medyayla büyüyen gençlere bu duyguyu tarif etmem imkansız” ifadelerini kullandı.
1989 yılında tanıştıktan beş ay sonra nişanlanan çift, 1993 yılında ayrıldı. Depp, Ryder için yaptırdığı "Winona Forever" dövmesini sildiererek "Wino Forever"e dönüştürmüştü. Ryder, 2009 yılında verdiği bir röportajda Depp'i hayatının aşkı olarak tanımlamıştı.