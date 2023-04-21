Woody Harrelson'dan Matthew McConaughey'in "Babamız aynı olabilir" sözlerine destek

MCCONAUGHEY DNA TESTİ İSTEMİYOR

Harrelson, dostunun DNA testi yaptırmak istemediğini "Test yapmak istiyoruz ama onun için bu çok daha büyük bir mesele. Yani babasını kaybediyormuş gibi hissediyor. Ama ben 'Hayır, farklı bir baba ve kardeş kazanırsın' diyorum" sözleriyle ifade etti.