Woody Harrelson'dan Matthew McConaughey'in "Babamız aynı olabilir" sözlerine destek

Matthew McConaughey, geçen hafta konuk olduğu podcast'te Harrelson'ın üvey kardeşi olabileceğini söylemişti.
Ünlü isim, "Ne kadar yakın olduğumuz ve ailelerimiz hakkında oturmuş konuşuyorduk. Annem de oradaydı ve 'Woody, babanı tanırdım' dedi. Annemin 'Tanırdım' dedikten sonrasını hiçbir şey söylemese de herkes anladı" demişti.
Harrelson'la aile geçmişlerini araştırdıklarını açıklayan McConaughey, "Annem ve babamın ikinci boşanmaları sırasında Harrelson'ın babasının izinli olduğunu öğrendik. Teksas'ın batısında bir toplanmanın, görüşmenin ya da ‘tanırdım'ın anının yaşanmış olabileceğini gösteren muhtemel makbuz ve yerler var" ifadelerini kullanmıştı.
The Late Show with Stephen Colbert'ın salı yayımlanan bölümüne konuk olan Woody Harrelson, "Bu doğru olabilir" dedi.
Harrelson, yakın arkadaşı McConaughey ve ailesiyle Yunanistan'da yaptıkları tatilde bir ara pişmanlıklardan konuştuklarını söyledi ve "Ben de 'Babamın hiç pişmanlık duymaması tuhaf' demiştim. McConaughey'in annesini uzun zamandır tanıyorum. O da 'Babanı… tanırdım' diye konuştu" dedi.
Kay McConaughey'in duraksamasını "imalarla dolu" olarak niteleyen 61 yaşındaki yıldız, ikilinin görüştüğü zamanla McConaughey'in hamile kaldığı zamanın birbirine çok yakın olduğunu ifade etti.
Harrelson, dostunun DNA testi yaptırmak istemediğini "Test yapmak istiyoruz ama onun için bu çok daha büyük bir mesele. Yani babasını kaybediyormuş gibi hissediyor. Ama ben 'Hayır, farklı bir baba ve kardeş kazanırsın' diyorum" sözleriyle ifade etti.
1997'de tanışan Woody Harrelson ve Matthew McConaughey, "True Detective"den sonra komedi dizisinde buluşuyor. İkilinin Teksas'ta birlikte yaşadıkları bir hikayeyi anlatan "Brother From Another Mother" adlı dizinin hazırlıkları sürüyor.