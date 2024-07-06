Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi)

Rol aldığı projelerler adından söz ettiren oyuncu Yağmur Tanrısevsin imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Tanrısevsin imajını tazeleyen tek ünlü değil. Kimi zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 1

Güneşi Beklerken, Kalp Yarası, Yaşam Koçu ve Yok Artık! 2 gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Hollywood'un ikonik ismi Marilyn Monroe'ya dönüştü.

N-LIFE HABERLERİ

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 2

Bir proje için imaj değiştiren 33 yaşındaki yıldızın paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 3

"Yasak Elma", "Mucize Doktor" gibi projelerde rol alan son olarak "Şahane Hayatım" adlı dizide boy gösteren Onur Tuna, sosyal medya hesabından yeni tarzını paylaştı.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 4

"YAZ KAFASI"

Saçlarını sarıya boyatan Tuna, paylaşımına "Yaz kafası" notunu düştü. Ünlü oyuncunun yeni görüntüsü takipçilerini ikiye böldü.

Bazıları yeni saç renginin Tuna'ya çok yakıştığını söylerken bazıları da doğal halinin daha iyi göründüğünü belirtti.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 5

2022'de Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren 2023 yılında da kızı Elay'ı kucağına alan Aslı Enver, şimdilerde anne olmanın tadını çıkarıyor. Elay ile fotoğraflarıyla gündemden düşmeyen Enver, uzun saçlarına veda etti.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 6

Ünlü oyuncu, yeni imajını sosyal medya hesabından "Önce, sonra" notuyla paylaştı. Aslı Enver'in son hali İstanbullu Gelin'de canlandırdığı Süreyya karakterine benzetildi.

Enver'e "Süreyya Boran sen misin?", "Süreyya geri döndü", "Çok yakışmış" gibi yorumlar yapıldı.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 7

Özel hayatıyla olduğu kadar sahne tarzıyla da sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Melek Mosso imaj değişikliğine gitti.

Saçlarını kızıla boyatan Mosso'nun yeni imajı sosyal medyada çok konuşuldu.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 8

Şarkıcı, sosyal medya hesabından "Saçımı başımı beğenirken bir maşallah deyin içinizden. Dünden beri belim doğrulmuyor. Neredeyse sahneden düşecektim. Maşallah deyin" ifadelerini kullandı.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 9

Mor ve Ötesi grubun solistli Harun Tekin ile birlikteliğinin yanı sıra yer aldığı projelerle de adından söz ettiren ünlü oyuncu Melisa Sözen imaj tazeledi.

Son olarak saçlarını kısacık kestiren yıldız, bu sefer saç rengini de değiştirdi.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 10

"Chaplin Dörtlüsü" adlı film için imaj değişikliğine giden yıldız saçlarını pembeye boyadı.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 11

Zaman zaman saç rengini değiştiren ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah imaj tazeledi.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 12

Saçlarını sarıya boyatan oyuncu sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 13

Senelerdir saçlarını uzun olarak kullanan oyuncu Hazal Kaya, radikal bir kararla imaj tazeledi.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 14

Ünlü oyuncu, saçlarını kısacık kesitrdi. Yeni halini takipçileriyle paylaşan Kaya, "Saçlarımı bu video ile göstereyim. Belli ki bir süre havalı pozlar kısmet olmayacak" ifadelerini kullandı.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 15

Uzun yıllardır saçlarını boyatmayan ve doğallığıyla gündem olan Özge Özpirinçci, imaj değiştirdi.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 16

Ünlü oyuncu, açık renge boyattığı saçlarıyla verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Özpirinçci, paylaşımına "Bu saça alışamadım" notunu düştü.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 17

Moda haftalarının aranan yüzü ve son dönemin en başarılı modellerinden Gigi Hadid uzun saçlarına veda etti.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 18

Jennifer Aniston ve Claudia Schiffer gibi ünlü isimlerle çalışan Chris McMillian, Hadid'in saçlarını kesti.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 19

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Melis Sezen, yeni projesi için imaj değiştirdi.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 20

Uzun süredir sarı renkte kullandığı saçlarını siyaha boyatan Sezen'in yeni tarzına "Çok güzel olmuş", "Çok beğendim", "Harika olmuş" gibi yorumlar geldi.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 21

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Nurgül Yeşilçay tarz değişikliğine gitti.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 22

Ünlü oyuncu, "Kaküllerimi hala görmeyenler var inanamıyorum" diyerek yeni stilini takipçileriyle paylaştı.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 23

NUR FETTAHOĞLU

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu yeni saçlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 24

Uzun süredir kızıl saçlarıyla tanınan yıldız, saçlarını sarıya boyattı. Oyuncunun yeni imajını paylaştığı gönderiye binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 25

ALEYNA TİLKİ

Son olarak müzik sektörüne dair açıklamalarıyla gündeme gelen ve sahneye çıkmasının, bu işten para kaznamasının engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki, imaj değiştirdi.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 26

Ünlü şarkıcı, uzun sarı saçlarını kısacık kestirdi. 23 yaşındaki Aleyna Tilki, yeni imajını "Saçlarıma bakın" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 27

HANDE ERÇEL

Gerek oyunculuk performansı gerek Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, imaj değiştirdi. Ünlü oyuncu, saçlarını kızıla boyattı.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 28

Kızıl saçlarıyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Hande Erçel'in yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Bazıları "Eski hali daha iyiydi", "Yakışmamış" derken bazıları da "Çok yakışmış", "Her hali çok güzel" gibi yorumlar yaptı.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 29

BERGÜZAR KOREL

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabında yeni tarzını paylaştı. Yeni projesi için saçlarını sarıya boyatan yıldız, şimdi de saçlarını kısacık kestirdi.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 30

Oyuncu "Sevgili Neslihan bi süre beraberiz, hoşgeldin" notuyla sarışın halini ilk kez paylaşmıştı.

Oyuncunun kısa saçlarına, takipçilerinden birçok yorum geldi.  Kimileri Korel'in yeni imajını çok beğendi, kimileri de "Eski haline dön" çağrısı yaptı.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 31

MELİSA SÖZEN

Ünlü oyuncu Melisa Sözen tarz değişikliğine gitti. Uzun saçlarına alışık olduğumuz oyuncu saçlarını sıcak kestirdi.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 32

Sözen yeni stilini sosyal medya hesabından birçok kareyle paylaştı.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 33

Oyuncunun paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağdı. 

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 34

ALPEREN DUYMAZ

Daha önce "Çarpışma", "Son Yaz", "Bodrum Masalı", "Çukur" gibi yapımlarda rol alan ve son olarak "Ego" dizisinde boy gösteren Alperen Duymaz, imaj değiştirdi.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 35

Uzun yıllardır kirli sakallarıyla tanınan Duymaz, sinekkaydı traş oldu ve bıyık bıraktı. Ünlü oyuncu, yeni halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 36

HANDE ERÇEL

Yer aldığı projelerin yanı sıra stiliyle de beğeni toplayan Hande Erçel, imaj değişikliğine gitti.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 37

Based İstanbul dergisine konuk olan Erçel, kahverengi saçlarından vazgeçti. Çekime özel saç modelini yenileyen oyuncu, ilk kez farklı bir saç rengiyle görüntülendi.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 38

ASLIHAN MALBORA

Üç Kuruş, Darmaduman ve Aşk Oluversin Gari gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Aslıhan Malbora tarzını yeniledi.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 39

Uzun saçlarıyla bilinen oyuncu şu sıralar çok popüler olan 'bob kesim' saçlarıyla poz verdi.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 40

AYÇA AYŞİN TURAN

Daha önce 'Meryem', 'Karagül', 'Arıza' ve 'Ada Masalı' gibi yapımlarda rol alan ve oyunculuğu ile olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Ayça Ayşin Turan, imaj tazeledi.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 41

Oyunculuğa adım attığı ilk yıldan bu zamana kadar uzun saçlarıyla bilinen Turan, saçlarını kısacık kestirdi.

Ünlü oyuncunun yeni imajı takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 42

EMILY RATAJKOWSKI

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla dikkat çeken model ve oyuncu Emily Ratajkowski, imaj değişikliğine gitti.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 43

Sektöre adım attığı günden beri uzun saçlarıyla özdeşleşen model, saçlarını kısacık kestirdi. Model, geçmişte saçlarını platin sarısına boyatarak yepyeni birine dönüşmüştü.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 44

PARIS HILTON

Geçtiğimiz günlerde anne olduğunu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü realite şov yıldızı Paris Hilton, imaj değişikliğine gitti.

Ünlü moda dergisi Vogue Arabia'ya poz veren Hilton, çekim için Hollywood'un ikonik ismi Marilyn Monroe'ya dönüştü.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 45

Eşi Carter Reum ile ilk kez bebek sahibi olan yıldız, yeni imajını paylaşırken "En sevdiğim ikona dönüştüm" dedi.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 46

MEGAN FOX

Transformers serisiyle akıllara kazanan ünlü ABD'li oyuncu Megan Fox, imaj değişikliğine gitti.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 47

Uzun süredir siyah uzun saçlarından vazgeçmeyen oyuncu, saçlarını kısaltıp sarıya boyattı.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 48

BELLA HADID

Ünlü süper model Bella Hadid, saçlarında yaptığı değişiklikle Marilyn Monroe'nun kopyası oldu. Kahverengi saçlarıyla bilinen Filistin asıllı Amerikalı model, saçlarını platin sarısına boyatmış halini sosyal medyadan paylaştı.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 49

Hadid, saçlarını yapan saç stilisti Sam McKnight'ı etiketleyerek yeni görünümünü hayranlarına gösterdi. Hayranlarından "Monroe'nun 2024'teki hali" şeklinde beğeni yorumları yağdı. 

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 50

AYÇA BİNGÖL

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Cemile karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Ayça Bingöl şu sıralar Yürek Çıkmazı dizisiyle adından söz ettiriyor. Oyuncu son paylaşımıyla imajını değiştiren ünlüler arasına girdi.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 51

Bingöl "İyi hissediyorum" notuyla yeni saçlarını takipçileriyle paylaştı.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 52

BRAD PITT

Margot Robbie ile başrolleri paylaştığı Babylon filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Altın Küre Ödülleri’ne aday gösterilen Brad Pitt, Beverly Hills’te yapılan ödül törenine yeni imajıyla katıldı.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 53

Bir süredir uzun saçlı olarak kameraların karşısına çıkan Pitt, saçlarını kısa kestirmiş haliyle objektiflere poz verdi. Pitt, yeni imajıyla hayranlarından tam not aldı.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 54

Pitt, 80. Altın Küre’de ödülü Everything Everywhere All at Once filmindeki rolüyle Ke Huy Quan’a kaptırdı.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 55

BURÇİN TERZİOĞLU

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, yeni tarzını takipçileriyle paylaştı.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 56

Uzun ve bakır tonlarındaki saçını kestiren ve sarışın olan Terzioğlu, paylaşımına "Yeni bir ben" notunu düştü.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 57

BELLA HADID

Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda Haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen ve toplumsal konulardaki söylemleriyle gündeme gelen Bella Hadid, yeni tarzını görücüye çıkardı.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 58

26 yaşındaki ABD’li model, saçlarını sarıya boyattı. Model, kızıl yansımalar bulunan sarı saçlarıyla sosyal medyada paylaşım yaptı. Hadid, daha önceki açıklamalarında aslında ablası Gigi Hadid gibi sarışın olduğunu ama saçını koyu tonlara boyatmayı tercih ettiğini söylemişti.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 59

BURCU ESMERSOY

Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabında yeni tarzını paylaştı. Uzun sarı saçlarını farklı modellerde kullanmayı seven Esmersoy,  tarzında yeniliğe gitti.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 60

Esmersoy, kakül modelini verdiği saçlarını ilk kez paylaştı. Yıldızın paylaşımına birçok beğeni ve yorum yağdı.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 61

HAYAL KÖSEOĞLU

Ufak Tefek Cinayetler ve Mucize Doktor gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, imajını yeniledi. Sosyal medya hesabında yani halini paylaşan Köseoğlu'na beğeni ve yorum yağdı.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 62

Oyuncu, "Şimdi onlar düşünsün" notuyla birlikte kızıla boyattığı saçlarını görücüye çıkardı.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 63

EGE KÖKENLİ

Geçtiğimiz yaz uzun yıllardır birlikte olduğu nişanlısı Lior Ahituv dünyaevine giren ünlü oyuncu Ege Kökenli saçlarını yeniledi.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 64

Kökenli, uzun zamandır kendisiyle özdeşleşen sarı saçlarından vazgeçti. Oyuncu "Aaa ahh kim bu?" notuyla kızıla boyattığı saçlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 65

ÇAĞATAY ULUSOY

Son dönemde Kağıttan Hayatlar filmiyle adından söz ettiren ve bir süredir ekranlardan uzak kalan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ortaya çıktı.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 66

Oyuncu Lale Başar ile poz veren Ulusoy, Onur Bilgetay’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Centilmen’ dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 67

EBRU ŞAHİN

Basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Ebru Şahin, stiliyle de özdeşleşen kıvırcık saçlarından vazgeçti.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 68

Şahin, perçem modelini verdiği düz saçlarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 69

MICHELLE OBAMA

First Lady olduğu dönemde düz fönlü saçlarıyla hafızalara kazınan Michelle Obama, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra yapımcı ve kitap yazarı olarak devam ettiği hayatında imajını da değiştirdi.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 70

Michelle Obama, 'The Light We Carry' adlı üçüncü kitabının tanıtımına Afrikalı köklerini gözler önüne seren kıvırcık saçlı görünümüyle katıldı. Uzadığı görülen saçlarında ince örgülerin de dikkat çektiği Obama, saçlarına ilginç bir topuz da yapmayı seçtiği yeni imajıyla beğeni topladı.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 71

BURCU ÖZBERK

Güneşin Kızları, Afili Aşk ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerle adından söz ettiren Burcu Özberk, imajını yeniledi.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 72

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabında "Yenilendim" notuyla saçlarının yeni halini hayranlarıyla paylaştı.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 73

ROBERT DOWNEY JR.

Natural Born Killers, Sherlock Holmes, Good Night and Good Luck, Kiss Kiss Bang Bang, Zodiac ve Iron Man gibi unutulmaz filmlere imza atan Robert Downey Jr. yeni projesi için imaj değiştirdi.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 74

Los Angeles'taki Fairmont Century Plaza'da düzenlenen Governors Awards'a katılan aktörün yeni görüntüsü ​​hayranlarını şaşkına çevirdi.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 75

Saçlarını tamamen kazıtan Robert Downey Jr'ın HBO yapımı olan yeni projesi The Sympathizer'daki rolü için imaj değişikliğine gittiği ortaya çıktı.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 76

MELİSA DÖNGEL

Oyuncu Melisa Döngel, sarı saçlarından vazgeçti.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 77

Yeni projesi için saçlarını kahverengiye boyatan Döngel, yeni tarzıyla takipçilerini ikiye böldü. 

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 78

Oyuncunun bazı hayranlarını Döngel’in sarışın halini beğenirken kimileri yeni saçının ona çok yakıştığını belirtti.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 79

BÜŞRA PEKİN

"Hadi buyur. Şimdi de kumral olduk"

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 80

Büşra Pekin

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 81

Pekin, verdiği kilolar ve yeni stilleriyle sık sık gündeme geliyor.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 82

İLAYDA ALİŞAN

İlayda Alişan, yeni projesi için imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncu, doğal saçlarını siyaha boyatması takipçilerini ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Alişan'ın son halini çok beğenirken, kimileri de eski halinin daha iyi olduğunu vurguladı.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 83

Alişan'ın son halini beğenenler ''Kendi saç renginiz çok daha güzel ve farklıydı'', ''Eski saç rengi efsaneydi'', ''Doğallığına yazık olmuş. Bence hemen eski haline dön'' gibi yorumlar yaparken; bazıları da "Harika olmuş", "Bir insana her şey mi yakışır?", "Bayıldım" ifadelerini kullandı.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 84

SANEM ÇELİK

90'lı yılların fenomen dizisi Kara Melek ile ünlenen Sanem Çelik, yıllar sonra yeni imajıyla ortaya çıktı.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 85

Gözlerden uzak yaşayan Çelik, gerçek rengini görmek istediği için boyatmadığı saçlarını kendisinin kestiğini söyledi.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 86

METE HOROZOĞLU

"Bence oldu, Soner çok karizmasın"

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 87
Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 88

AMİNE GÜLŞE

"Bazen değişiklik gerekir"

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 89
Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 90

FIRAT TANIŞ

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 91
Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 92

NEJAT İŞLER

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 93
Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 94

DEMET EVGAR

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 95
Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 96

SELÇUK YÖNTEM-METİN AKPINAR

Selçuk Yöntem, yakın arkadaşı Metin Akpınar ile 41 yıl önce verdiği pozun aynısını verip sosyal medyadan yayınladı.


Yöntem fotoğrafa, 'Alttaki fotoğraf 1978'de çekildi. Kulüp 12'de. Metin ağabey Ankara turnesinden sonra davet etmişti beni gelirsen ara demişti. Ben de turneye İstanbul'a gelince aradım ve yıllar geçmiş. Çok severim Metin ağabeyi tiyatro tarihimizdeki yeri çok önemli' notunu düştü.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 97

HALİT ERGENÇ

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 98
Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 99

BENSU SORAL

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 100

MİNE TUGAY

Aliye dizisiyle adını duyuran daha sonra Star TV ekranlarında yayınlanan Medcezir ve Paramparça dizileriyle yıldızı parlayan Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı.



Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 101
Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 102

ÇAĞLA ŞIKEL

"2009-2019"

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 103

ŞÜKRAN OVALI

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 104
Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 105

MUSTAFA SANDAL

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 106
Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 107

EDİS

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 108
Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 109

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 110
Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 111

BERGÜZAR KOREL

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 112
Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 113
Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 114

Uzun saçlarıyla hafızalara kazınan oyuncu daha önce bir şampuan markasının reklam yüzü olmuştu.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 115

GONCA VUSLATERİ

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 116
Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 117

HAKAN YILMAZ- JANSET PAÇAL

Oyuncu Hakan Yılmaz 'Ayrılsak Da Beraberiz' dizisinde başrolü paylaştığı Janset Paçal ile yıllar sonra buluştu.

1999-2004 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran dizisinin oyuncularından Yılmaz birlikte çekildikleri kareyi, "Yıllar yıllar sonra.. Canım arkadaşım" notuyla yayınladı.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 118

BURCU BİRİCİK

Burcu Biricik'in başrolünü Erdal Beşikçioğlu’yla paylaştığı Çiçero filmi için imajı...

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 119

BORAN KUZUM

Vatanım Sensin’de Leon karakterine hayat veren Boran Kuzum, dizinin final yapmasının ardından imaj değişikliğine gitti.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 120

Oyuncu, “Hemen bıyıkları kestim. O kadar alışmışım ki, ilk başlarda garipsedim” dedi.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 121

ELÇİN SANGU

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 122

'Yaşamayanlar’ adlı dizide ‘Vampir Mia’ rolünü alan imajını değiştirdi.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 123

ESRA AKKAYA

Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya yeni imajını sosyal medyadan yayınladı. Akkaya paylaşımına, "Eveeet! Nasıl olmuş. Değişim dönüşüm" notunu düştü.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 124

Mahallenin Muhtarları dizisinde "Şirin" rolü ile ün kazanan ve daha sonra 'Karanlıkta Biri Var', 'Günaydın İstanbul Kardeş' filmleriyle 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Bir Dilim Aşk' ve 'Sonradan Görme' gibi birçok dizide rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Akkaya, Etiyopya'dan evlatlık aldığı çocuğu Can Alex ile birlikte Bodrum'un Bitez Mahallesine yerleşmişti. 

ESRA AKKAYA'NIN YENİ HAYATI (TIKLA OKU)

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 125

SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI

2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizinin çocuk oyuncuları büyüdü. 

(Fotoğraf soldan sağa: Michele Cedolin, Gizem Güven, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür, Zeynep Özkaya)

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 126

MURAT BOZ

Murat Boz'un gençlik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi.

Boz'un Megastar Tarkan ile birlikte yan yana otururken çekilmiş fotoğrafını görenler tanımakta güçlük çekti.

Yıllar öncesine ait olan fotoğrafın çekildiği  dönemlerde Boz, Tarkan'ın vokalistliğini yapıyordu.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 127

MURAT BOZ

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 128

CEM YILMAZ

Cem Yılmaz saçlarını kazıttı. Yılmaz yeni imajı için, "Her filmden sonra illa bir saçlarımı keserim. Bilen bilir" dedi. 

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 129

SILA

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 130

Sanatçı "Canım İzmir’ime yeni saçımla geldim" notuyla yeni imajını takipçilerine gösterdi. 

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 131

BAŞAK DİZER

Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Başak Dizer'in saç rengini açtırdığı ve perçem kestirdiği görüldü.

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 132

BAŞAK DİZER

Dizer, sırrını Instyle Dergisi'ne şöyle anlatmıştı: 10 yıldır pilates yapıyorum. Sigara hiç içmedim, içkiyle aram yok. Yeşil çay tercihim. Gece, kulübe gittiğimde elimdeki bardakta alkol yerine su vardır. 

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 133

FAHRİYE EVCEN

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 134

HADİSE

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 135

ÖZCAN DENİZ

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 136

ALMEDA ABAZİ

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 137

ESRA EROL

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 138

ŞEYMA SUBAŞI

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 139

TARKAN

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 140

SEZEN AKSU

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 141

EBRU GÜNDEŞ

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 142

BİRCE AKALAY

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 143

SİBEL CAN

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 144

PNAR ALTUĞ

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 145

DENİZ AKKAYA

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 146

GÜLŞEN

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 147

EBRU ŞALLI

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 148

AYŞECAN TATARİ

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 149

AJDA PEKKAN

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 150

SEDA SAYAN

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 151

ÇAĞLA ŞIKEL

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 152

HANDE YENER

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 153

GİZEM HATİPOĞLU

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 154

CEYDA ATEŞ

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 155

DENİZ BAYSAL

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 156

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 157

GÖKÇE BAHADIR

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 158

EMİNA SANDAL

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 159

İREM SAK

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 160

PETEK DİNÇÖZ

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 161

TUĞBA ÖZAY

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 162

TUVANA TÜRKAY

Yağmur Tanrısevsin'den Marilyn Monroe imajı (Ünlülerin değişimi) - 163

HANDE ATAİZİ

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