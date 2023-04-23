Yalan Rüzgarı'nın yıldızı Eric Braeden kansere yakalandı

ABD'de 70'li yıllarda başlayan ve Türkiye'de 90'lı yıllarda fenomen haline gelen "Yalan Rüzgarı" (Young and the Restless) dizisinin yıldızı Eric Braeden, kansere yakalandığını açıkladı.
1980'den itibaren diziye dahil olan ve Victor Newman karakterine hayat veren Braeden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hastalığından ve tedavi sürecinden bahsetti.
Instagram'da video yayınlayan 82 yaşındaki Alman asıllı Amerikalı oyuncu, prostatıyla ilgili sorunlar yaşadığını ve nasıl tedavi edileceğini görüşmek üzere bir üroloğa gittiğini söyledi.
Önerilen tedavi sonrası sorunun daha da kötüleştiğini belirten aktör, ikinci doktor görüşmesinde kanser teşhisi konulduğunu açıkladı. Braeden, "Doktorlar 'yüksek dereceli kanser hücreleri' bulduktan sonra tedavi görmeye başladım" dedi.
Altı hafta boyunca göreceği tedavi sürecinde oyunculuğa devam etmeyi planladığını açıklayan ünlü aktör, "Yakında tekrar formda olacağım” ifadesini kullandı.
Ünlü oyuncu, neden konuşma ihtiyacı hissettiğini açıklarken, "Bu kadar kişisel olmaktan nefret ediyorum ama bence bu, bunu dinleyebilecek veya dinlemeyebilecek bazı yaşlı erkekler için iyi olabilir" dedi.
Eric Braeden, televizyonda kült haline gelen Yalan Rüzgarı adlı pembe dizide canlandırdığı Victor Newman karakteriyle beğeni topladı ve bu rol ona ödül getirdi.
Yalan Rüzgarı, ilk olarak 26 Mart 1973 tarihinde Amerikan televizyon kanalı CBS'de yayınlanmaya başladı. İlk yayın tarihinden bu yana pek çok kişi ve olayın gelip geçtiği dizi, Amerika'da hala devam ediyor. Dizi, yayımlanmış olduğu süre boyunca pek çok TV ödülünün de sahibi oldu.
Dizi Türkiye'de ilk olarak 1 Ocak 1990 tarihinde TRT 2'de, 29 Aralık 1989'da biten Zenginler de Ağlar dizisinin yerine başladı. 1990'da ABD'de 17 senelik mazisi bulunan dizi, TRT'de 3263. bölümden itibaren yayımlanmaya başladı. TRT, önceleri bu diziyi 65 bölüm olarak satın aldı. Fakat gördüğü büyük ilgi üzerine dizinin daha sonraki bölümlerini de satın aldı ve Türkiye'deki yayın haklarını 31 Aralık 1993 tarihine kadar elinde tuttu. TRT 2'de 1040 bölüm yayımlandı.
Dizi, 3 Ocak 1994 tarihinden itibaren atv'de yayımlanmaya başladı. 27 Şubat 1998 tarihinde Atv'de son kez yayımlandı. Bir süre ara verdi.
20 Nisan 1998 tarihinden itibaren Show TV'de yayımlanmaya başladı. 23 Ekim 2001 tarihinde yayından kaldırıldı. Bir süre ara verdikten sonra 2 Eylül 2002 tarihinde Show TV'de gündüz kuşağında yayımlanmaya başladı. 21 Mart 2003 tarihinde yayımlanan bölümün ardından Show TV'de ikinci kez yayından kaldırıldı. Son olarak 2008-2009 sezonunda sabah kuşağında üçüncü kez Show TV'de yayımlandı. Son yayın macerası kısa sürdü.