Yalan Rüzgarı'nın yıldızı Eric Braeden kansere yakalandı

YALAN RÜZGARI'NIN TÜRKİYE MACERASI

Dizi Türkiye'de ilk olarak 1 Ocak 1990 tarihinde TRT 2'de, 29 Aralık 1989'da biten Zenginler de Ağlar dizisinin yerine başladı. 1990'da ABD'de 17 senelik mazisi bulunan dizi, TRT'de 3263. bölümden itibaren yayımlanmaya başladı. TRT, önceleri bu diziyi 65 bölüm olarak satın aldı. Fakat gördüğü büyük ilgi üzerine dizinin daha sonraki bölümlerini de satın aldı ve Türkiye'deki yayın haklarını 31 Aralık 1993 tarihine kadar elinde tuttu. TRT 2'de 1040 bölüm yayımlandı.



Dizi, 3 Ocak 1994 tarihinden itibaren atv'de yayımlanmaya başladı. 27 Şubat 1998 tarihinde Atv'de son kez yayımlandı. Bir süre ara verdi.



20 Nisan 1998 tarihinden itibaren Show TV'de yayımlanmaya başladı. 23 Ekim 2001 tarihinde yayından kaldırıldı. Bir süre ara verdikten sonra 2 Eylül 2002 tarihinde Show TV'de gündüz kuşağında yayımlanmaya başladı. 21 Mart 2003 tarihinde yayımlanan bölümün ardından Show TV'de ikinci kez yayından kaldırıldı. Son olarak 2008-2009 sezonunda sabah kuşağında üçüncü kez Show TV'de yayımlandı. Son yayın macerası kısa sürdü.