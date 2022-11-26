Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu: Yeni bölümde neler olacak?

Yalı Çapkını 11. yeni bölüm fragmanı dizip takipçileriyle buluştu. 2 Aralık Cuma günü ekrana gelecek bölüme dair ipuçları veren fragman yalıda yine kriz olduğu sinyalini verdi. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte Yalı Çapkını 11. bölümünden ilk görüntüler...

Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu: Yeni bölümde neler olacak? - 1

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer ve Emre Altuğ'un başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını hız kesmeden devam ediyor. Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı kısa sürede izleyicilerle buluştu. Fragmana Ferit'in Seyran'ı öpmeye çalılştığı anlar damga vurdu.

Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu: Yeni bölümde neler olacak? - 2

YENİ BÖLÜME DAİR İPUÇLARI

Ferit ve Seyran arasında ipler kopuyor. Ferit mekan çıkışında Pelo’yla gazetecilere yakalanıyor. Durumu saklamak için herkes seferber oluyor. 

YALI ÇAPKINI 11. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu: Yeni bölümde neler olacak? - 3

10. Bölümün Konusu;

Suna Kazım’la olanlardan kendini sorumlu hisseder ve bir not bırakıp yalıdan eve döner. Sabah Suna’nın yalıdan gizlice çıktığını haber alan Halis Ağa’ya Ferit her şeyi açıklıkla anlatır. Bunun üzerine Halis Ağa, kafasında yeni bir planla Kazım’ı ziyaret eder.

Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu: Yeni bölümde neler olacak? - 4

Ferit’in Halis Ağa’nın torun isteğini tekrar gündeme getirmesi üzerine Seyran ve Ferit yarım kalan maçlarına devam ederler. Seyran’ın Yusufla olan geçmişi Ferit’i huzursuz etmeye devam etmektedir. Yusuf’u odalarına çağırarak ona beklenmedik bir soru sorar.

N-LIFE HABERLERİ

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