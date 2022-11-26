Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu: Yeni bölümde neler olacak?

10. Bölümün Konusu;

Suna Kazım’la olanlardan kendini sorumlu hisseder ve bir not bırakıp yalıdan eve döner. Sabah Suna’nın yalıdan gizlice çıktığını haber alan Halis Ağa’ya Ferit her şeyi açıklıkla anlatır. Bunun üzerine Halis Ağa, kafasında yeni bir planla Kazım’ı ziyaret eder.