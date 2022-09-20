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Yalı Çapkını 23 Eylül Cuma Star'da başlıyor

Haberler - ntv.com.tr | 20.09.2022 - 10:52

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu yeni dizi 'Yalı Çapkını' ilk bölümüyle 23 Eylül Cuma akşamı Star’da ekrana geliyor.

Yalı Çapkını 23 Eylül Cuma Star'da başlıyor - 1

Star ekranlarında izleyeceğimiz, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu 'Yalı Çapkını' dizisinin ilk bölümü 23 Eylül Cuma akşamı yayınlanıyor.

Yalı Çapkını 23 Eylül Cuma Star'da başlıyor - 2

Dizi, Gaziantep’in köklü ailelerinden olan Korhan Ailesi’nin direği Halis Ağa’nın (Çetin Tekindor) zapt edilemeyen torunu Ferit’i (Mert Ramazan Demir) hizaya getirmek için onu evlendirmeye karar vermesiyle gelişecek olayları anlatıyor. 

Yalı Çapkını 23 Eylül Cuma Star'da başlıyor - 3

İLK BÖLÜM KONUSU

Sorumsuzluklarıyla ailesini -en çok da dedesi- Halis Ağa’yı kızdıran Ferit’in Gaziantep’ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa’nın en büyük gelini İfakat’in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep’te Korhan Ailesi’nin gelini olmaya uygun bulunan Suna’nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna’yı hem de kardeşi Seyran’ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

Yalı Çapkını 23 Eylül Cuma Star'da başlıyor - 4

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. 

Yalı Çapkını 23 Eylül Cuma Star'da başlıyor - 5

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

Yalı Çapkını 23 Eylül Cuma Star'da başlıyor - 6
Yalı Çapkını 23 Eylül Cuma Star'da başlıyor - 7
Yalı Çapkını 23 Eylül Cuma Star'da başlıyor - 8
Yalı Çapkını 23 Eylül Cuma Star'da başlıyor - 9

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