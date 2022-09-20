Yalı Çapkını 23 Eylül Cuma Star'da başlıyor

Haberler - ntv.com.tr | 20.09.2022 - 10:52
Star ekranlarında izleyeceğimiz, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu 'Yalı Çapkını' dizisinin ilk bölümü 23 Eylül Cuma akşamı yayınlanıyor.
Dizi, Gaziantep’in köklü ailelerinden olan Korhan Ailesi’nin direği Halis Ağa’nın (Çetin Tekindor) zapt edilemeyen torunu Ferit’i (Mert Ramazan Demir) hizaya getirmek için onu evlendirmeye karar vermesiyle gelişecek olayları anlatıyor.
Sorumsuzluklarıyla ailesini -en çok da dedesi- Halis Ağa’yı kızdıran Ferit’in Gaziantep’ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa’nın en büyük gelini İfakat’in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep’te Korhan Ailesi’nin gelini olmaya uygun bulunan Suna’nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna’yı hem de kardeşi Seyran’ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.
Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.