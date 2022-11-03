Yalı Çapkını 7. yeni bölüm fotoğrafları yayınlandı

Star ekranlarında seyirciyle buluşmaya devam eden ve reytinglere damga vuran Yalı Çapkını 'Yalı Çapkını'nın 7. yeni bölüm fotoğrafları yayınlandı. İşte dizide yaşanacaklar ve yeni bölüm kareleri...

Yalı Çapkını 7. yeni bölüm fotoğrafları yayınlandı - 1

YENİ BÖLÜM KONUSU

Yusuf, Seyranların uzaktan akrabası olduğunu söyleyerek yalıda iş bulur. Ferit ise bu duruma çok sinirlenir ve Seyran’la olan biten hakkında konuşmak için ona bütün günü beraber geçirmeyi teklif eder.

Yalı Çapkını 7. yeni bölüm fotoğrafları yayınlandı - 2

Fuat ise Suna’yla çalışmaya devam eder. Halis Ağa’nın Kazımlara ziyareti, Hattuç ile eski defterlerin açılmasına neden olur. Suna ve Seyran’ın Fuat ile Ferit’le çıktığı yemek ise beklenmedik bir sürprizle sonlanır.

Yalı Çapkını 7. yeni bölüm fotoğrafları yayınlandı - 3

KADROSU

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

Yalı Çapkını 7. yeni bölüm fotoğrafları yayınlandı - 4

Yalı Çapkını, yeni bölümüyle 4 Kasım Cuma günü Star’da.

Yalı Çapkını 7. yeni bölüm fotoğrafları yayınlandı - 5

YALI ÇAPKINI 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
(TIKLA İZLE)

Yalı Çapkını 7. yeni bölüm fotoğrafları yayınlandı - 6

İşte yeni bölümden diğer kareler...

Yalı Çapkını 7. yeni bölüm fotoğrafları yayınlandı - 7
Yalı Çapkını 7. yeni bölüm fotoğrafları yayınlandı - 8
Yalı Çapkını 7. yeni bölüm fotoğrafları yayınlandı - 9
Yalı Çapkını 7. yeni bölüm fotoğrafları yayınlandı - 10

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