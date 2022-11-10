Yalı Çapkını 8. bölüm fotoğrafları paylaşıldı... İşte yeni bölümden ilk görüntüler

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu “Yalı Çapkını” yeni bölümüyle 11 Kasım Cuma akşamı Star’da. Yalı Çapkını 8. yeni bölüm fotoğrafları dizi takipçileriyle paylaşıldı. Yeni bölüm Suna ile Seyran yüzleşiyor.

Yalı Çapkını 8. bölüm fotoğrafları paylaşıldı... İşte yeni bölümden ilk görüntüler - 1

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu 'Yalı Çapkını' yeni bölümüyle 11 Kasım Cuma akşamı Star’da ekrana gelecek.

Yalı Çapkını 8. bölüm fotoğrafları paylaşıldı... İşte yeni bölümden ilk görüntüler - 2

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM KONUSU

Ferit gece Suna’nın kendisini öptüğünü Seyran’a söyleyince Seyran çok sinirlenir ve Ferit suçsuz olduğunu söylese de ona inanmaz ve onu suçlar. Seyran; annesinin hasta olduğunu öğrenince soluğu onun yanında alır ve gece annesinin yanında kalır. Ferit ise durumdan istifade Pelin ile dışarı çıkar. Seyran, Suna’ya Ferit’i öpmesiyle ilgili hesap sorarken olan biteni duyan Kazım deliye döner ve Suna için yeni planını uygulamaya koyar.

Yalı Çapkını 8. bölüm fotoğrafları paylaşıldı... İşte yeni bölümden ilk görüntüler - 3

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. 

Yalı Çapkını 8. bölüm fotoğrafları paylaşıldı... İşte yeni bölümden ilk görüntüler - 4

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

Yalı Çapkını 8. bölüm fotoğrafları paylaşıldı... İşte yeni bölümden ilk görüntüler - 5

YALI ÇAPKINI 8. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yalı Çapkını 8. bölüm fotoğrafları paylaşıldı... İşte yeni bölümden ilk görüntüler - 6

YALI ÇAPKINI 8. BÖLÜM FRAGMANI

Yalı Çapkını 8. bölüm fotoğrafları paylaşıldı... İşte yeni bölümden ilk görüntüler - 7

YALI ÇAPKINI 8. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Yalı Çapkını 8. bölüm fotoğrafları paylaşıldı... İşte yeni bölümden ilk görüntüler - 8
Yalı Çapkını 8. bölüm fotoğrafları paylaşıldı... İşte yeni bölümden ilk görüntüler - 9
Yalı Çapkını 8. bölüm fotoğrafları paylaşıldı... İşte yeni bölümden ilk görüntüler - 10
Yalı Çapkını 8. bölüm fotoğrafları paylaşıldı... İşte yeni bölümden ilk görüntüler - 11

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