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Yalı Çapkını dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı

Haberler | 12.09.2022 - 11:34 - Son Güncelleme : 12.09.2022 - 11:39

Star'ın merakla beklenen Yalı Çapkını adlı dizisinin ilk tanıtımı dün akşam yayınlandı.

Yalı Çapkını dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı - 1

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’u buluşturan Yalı Çapkını yakında Star ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Yalı Çapkını dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı - 2

Gaziantepli Korhan Ailesi’nin direği Halis Ağa’nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit’in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alacak olan Star’ın yeni dizisi Yalı Çapkını çok yakında ekranlara gelecek.

Yalı Çapkını dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı - 3

İLK TANITIMI YAYINLANDI

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’u buluşturan Yalı Çapkını dizisinin dün akşam yayınlanan ilk tanıtımı oldukça merak uyandırdı.

Yalı Çapkını dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı - 4

Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda Gaziantepli Korhan Ailesi’nin başından geçenler anlatılacak

Yalı Çapkını dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı - 5

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

Yalı Çapkını dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı - 6

Dizinin kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor.

YALI ÇAPKINI'NDAN İLK TANITIMI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yalı Çapkını dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı - 7
Yalı Çapkını dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı - 8
Yalı Çapkını dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı - 9
Yalı Çapkını dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı - 10
Yalı Çapkını dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı - 11
Yalı Çapkını dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı - 12

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