Yalı Çapkını gerçek mi? En sevdiği karakter kim? Yazarından önemli ipuçları

Yazdığı kitaplar, kaleme aldığı dizi senaryolarıyla milyonlarca kişinin yüreğine dokundu. Psikiyatrist yazar Gülseren Budayıcıoğlu kitabından uyarlanan Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını ve yeni kıtabıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Buğdayıcıoğlu, başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoglu'nun oynadığı cuma günlerinin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını dizisini izlemeyi çok sevdiğini söyleyerek, diziyle ilgili önemli ipuçları verdi.
Yalı Çapkını dizisindeki her bir karakteri oya gibi işlendiğini söyleyen Buğdayıcıoğlu, "Mert bu torunların içinde en yaramazı. Dizideki adıyla Ferit, ben de çok seviyorum onu izlemeyi" dedi.
Dizide seyirciye göstermek istediği çok şey olduğunu söyleyen Buğdayıcıoğlu, "Gençlerin kendi kararlarını, en önemli kararları bile çoğu zaman kendileri alamayabiliyor. Ailelerin bu konulardaki baskıları, diretmeleri. Kötü karakterin nasıl zamanla ıslah olabildiğini de seyirciye her seferinde göstermeye gayret ediyorum" dedi.
Budayıcıoğlu, yeni kitabı "Kırmızı Pelerin"i Star Haber'e anlattı. Okuyucularını bu kez genç bir kadının acı dolu hayat hikayesine götürecek olan Buğdayıcıoğlu yeni kitabını "Benim kitaplar da onun için kolay yazılmıyor. En az üç yıl uğraşıyorum her biriyle. Çok kadın karakterin içinde bulunduğu, bizden bizim içimizden bir kitap. Kendilerini ve çevrelerini psikolojik olarak daha iyi anlamalarını sağlamaya çalışıyorum. Kırmızı Pelerin öncelikle bir taciz tecavüz hikayesi, öyle başlatıyoruz hikayeyi. Ama bir yandan da çok masum bir aşkın hikayesi. Ben bile o aşkı yazarken çok duygulandım doğrusu" sözleriyle anlattı.
Gülseren Buğdayıcıoğlu, kitaplarındaki hikayelerle ilgili de, "Hep şunu merak ediyorlar, bu insanlar toplum tarafından tanınırlar mı? Bunları ifşa etmem hiç düşünülmemeli bile. Hipokrat yemini olan bir doktorum" dedi.