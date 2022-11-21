 Yalı Çapkını gerçek mi? En sevdiği karakter kim? Yazarından önemli ipuçları - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Yalı Çapkını gerçek mi? En sevdiği karakter kim? Yazarından önemli ipuçları

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Yalı Çapkını'nın yazarı Gülseren Buğdayıcıoğlu Star Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Yalı Çapkını dizisiyle ilgili önemli ipuçları veren Buğdayıcıoğlu yeni kitabı Kırmızı Pelerin'i de anlattı.

Yalı Çapkını gerçek mi? En sevdiği karakter kim? Yazarından önemli ipuçları - 1

Yazdığı kitaplar, kaleme aldığı dizi senaryolarıyla milyonlarca kişinin yüreğine dokundu. Psikiyatrist yazar Gülseren Budayıcıoğlu kitabından uyarlanan Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını ve yeni kıtabıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yalı Çapkını gerçek mi? En sevdiği karakter kim? Yazarından önemli ipuçları - 2

Buğdayıcıoğlu, başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoglu'nun oynadığı cuma günlerinin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını dizisini izlemeyi çok sevdiğini söyleyerek, diziyle ilgili önemli ipuçları verdi.

Yalı Çapkını gerçek mi? En sevdiği karakter kim? Yazarından önemli ipuçları - 3

"EN SEVDİĞİM KARAKTER FERİT"

Yalı Çapkını dizisindeki her bir karakteri oya gibi işlendiğini söyleyen Buğdayıcıoğlu, "Mert bu torunların içinde en yaramazı. Dizideki adıyla Ferit, ben de çok seviyorum onu izlemeyi" dedi.

Yalı Çapkını gerçek mi? En sevdiği karakter kim? Yazarından önemli ipuçları - 4

"KÖTÜ KARAKTERLER DE ZAMANLA ISLAH OLABİLİR"

Dizide seyirciye göstermek istediği çok şey olduğunu söyleyen Buğdayıcıoğlu, "Gençlerin kendi kararlarını, en önemli kararları bile çoğu zaman kendileri alamayabiliyor. Ailelerin bu konulardaki baskıları, diretmeleri. Kötü karakterin nasıl zamanla ıslah olabildiğini de seyirciye her seferinde göstermeye gayret ediyorum" dedi.

Yalı Çapkını gerçek mi? En sevdiği karakter kim? Yazarından önemli ipuçları - 5

BUĞDAYCIOĞLU'NDAN YENİ KİTAP: KIRMIZI PELERİNİ

Budayıcıoğlu, yeni kitabı "Kırmızı Pelerin"i Star Haber'e anlattı. Okuyucularını bu kez genç bir kadının acı dolu hayat hikayesine götürecek olan Buğdayıcıoğlu yeni kitabını "Benim kitaplar da onun için kolay yazılmıyor. En az üç yıl uğraşıyorum her biriyle. Çok kadın karakterin içinde bulunduğu, bizden bizim içimizden bir kitap. Kendilerini ve çevrelerini psikolojik olarak daha iyi anlamalarını sağlamaya çalışıyorum. Kırmızı Pelerin öncelikle bir taciz tecavüz hikayesi, öyle başlatıyoruz hikayeyi. Ama bir yandan da çok masum bir aşkın hikayesi. Ben bile o aşkı yazarken çok duygulandım doğrusu" sözleriyle anlattı.

Yalı Çapkını gerçek mi? En sevdiği karakter kim? Yazarından önemli ipuçları - 6

HİPOKRAT YEMİNİ OLAN BİR DOKTORUM"

Gülseren Buğdayıcıoğlu, kitaplarındaki hikayelerle ilgili de, "Hep şunu merak ediyorlar, bu insanlar toplum tarafından tanınırlar mı? Bunları ifşa etmem hiç düşünülmemeli bile. Hipokrat yemini olan bir doktorum" dedi.

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