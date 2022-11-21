Yalı Çapkını gerçek mi? En sevdiği karakter kim? Yazarından önemli ipuçları

BUĞDAYCIOĞLU'NDAN YENİ KİTAP: KIRMIZI PELERİNİ

Budayıcıoğlu, yeni kitabı "Kırmızı Pelerin"i Star Haber'e anlattı. Okuyucularını bu kez genç bir kadının acı dolu hayat hikayesine götürecek olan Buğdayıcıoğlu yeni kitabını "Benim kitaplar da onun için kolay yazılmıyor. En az üç yıl uğraşıyorum her biriyle. Çok kadın karakterin içinde bulunduğu, bizden bizim içimizden bir kitap. Kendilerini ve çevrelerini psikolojik olarak daha iyi anlamalarını sağlamaya çalışıyorum. Kırmızı Pelerin öncelikle bir taciz tecavüz hikayesi, öyle başlatıyoruz hikayeyi. Ama bir yandan da çok masum bir aşkın hikayesi. Ben bile o aşkı yazarken çok duygulandım doğrusu" sözleriyle anlattı.