Yalı Çapkını, Ömer ve Çöp Adam'ın yapımcısı OGM Pictures'tan deprem bölgesine yardım

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları sürerken deprem bölgesine de yardım yağıyor.
Star TV'de yayınlanan 'Yalı Çapkını', 'Çöp Adam' ve 'Ömer' dizileri başta olmak üzere birçok yapıma imza atan OGM Pictures deprem bölgesine yardım için seferber oldu. Şirketin CEO’su Erdem Seçkin şu yazılı açıklamayı yaptı:
“OGM ailesi adına hep birlikte deprem felaketinin yaralarını sarmak ve ihtiyaç sahiplerine hızla ulaşmak üzere haberi duyduğumuz ilk andan itibaren dayanışma içinde birlikte çalışıyoruz. Hepimiz adına yürütülen çalışmalar kapsamında Meslek Birliğimiz aracılığı ile yaptığımız nakdi yardımdan bağımsız olarak, bölge için tahsis ettiğimiz karavanlar ve jeneratörlerin yanı sıra; teknik ekipman, dayanıklı gıda malzemesi, hijyenik malzeme, tekerlekli sandalyeler, uyku tulumu, termal çadırlar, bebek mamaları, medikal ürünler gibi çok kapsamlı bir nakliyeyi bu akşam yola çıkartıyoruz.
Şüphesiz bu birkaç haftalık bir süreç değil ve bölgeye olan ilgimiz bunlarla sınırlı kalmayacak. Depremin yaraları sarılırken ortaya çıkacak yeni ihtiyaçlar doğrultusunda da bundan sonrası için neler yapabileceğimize dair çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Kriz koordinasyonu için çalışan ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile irtibat halinde bölgeye faydası olacağına inandığımız projemizi hayata geçirmenin yollarını arıyoruz. Sürecin başından itibaren; hep birlikte canla başla çalışan siz değerli çalışma arkadaşlarıma tüm
destekleriniz için çok teşekkür ederim.
Bu vesileyle depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dilerim. Bu zorlu günleri birlik beraberlik içerisinde, dayanışma ile aşacağız…”