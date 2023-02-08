Yalı Çapkını, Ömer ve Çöp Adam'ın yapımcısı OGM Pictures'tan deprem bölgesine yardım

Star TV'de izleyici ile buluşan Yalı Çapkını, Çöp Adam ve Ömer gibi dizilere imza atan OGM Pictures deprem bölgesine yardım etmek için harekete geçti. Yapım şirketinin açıklamasında "Bu zorlu günleri birlik beraberlik içerisinde, dayanışma ile aşacağız" denildi.

Yalı Çapkını, Ömer ve Çöp Adam'ın yapımcısı OGM Pictures'tan deprem bölgesine yardım - 1

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları sürerken deprem bölgesine de yardım yağıyor.

Yalı Çapkını, Ömer ve Çöp Adam'ın yapımcısı OGM Pictures'tan deprem bölgesine yardım - 2

Star TV'de yayınlanan 'Yalı Çapkını', 'Çöp Adam' ve 'Ömer' dizileri başta olmak üzere birçok yapıma imza atan OGM Pictures deprem bölgesine yardım için seferber oldu. Şirketin CEO’su Erdem Seçkin şu yazılı açıklamayı yaptı:

Yalı Çapkını, Ömer ve Çöp Adam'ın yapımcısı OGM Pictures'tan deprem bölgesine yardım - 3

"KAPSAMLI BİR NAKLİYE BU AKŞAM YOLA ÇIKIYOR"

“OGM ailesi adına hep birlikte deprem felaketinin yaralarını sarmak ve ihtiyaç sahiplerine hızla ulaşmak üzere haberi duyduğumuz ilk andan itibaren dayanışma içinde birlikte çalışıyoruz. Hepimiz adına yürütülen çalışmalar kapsamında Meslek Birliğimiz aracılığı ile yaptığımız nakdi yardımdan bağımsız olarak, bölge için tahsis ettiğimiz karavanlar ve jeneratörlerin yanı sıra; teknik ekipman, dayanıklı gıda malzemesi, hijyenik malzeme, tekerlekli sandalyeler, uyku tulumu, termal çadırlar, bebek mamaları, medikal ürünler gibi çok kapsamlı bir nakliyeyi bu akşam yola çıkartıyoruz.

Yalı Çapkını, Ömer ve Çöp Adam'ın yapımcısı OGM Pictures'tan deprem bölgesine yardım - 4

"BÖLGEYE İLGİMİZ BUNLARLA SINIRLI KALMAYACAK"

Şüphesiz bu birkaç haftalık bir süreç değil ve bölgeye olan ilgimiz bunlarla sınırlı kalmayacak. Depremin yaraları sarılırken ortaya çıkacak yeni ihtiyaçlar doğrultusunda da bundan sonrası için neler yapabileceğimize dair çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Yalı Çapkını, Ömer ve Çöp Adam'ın yapımcısı OGM Pictures'tan deprem bölgesine yardım - 5

Kriz koordinasyonu için çalışan ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile irtibat halinde bölgeye faydası olacağına inandığımız projemizi hayata geçirmenin yollarını arıyoruz. Sürecin başından itibaren; hep birlikte canla başla çalışan siz değerli çalışma arkadaşlarıma tüm
destekleriniz için çok teşekkür ederim.

Yalı Çapkını, Ömer ve Çöp Adam'ın yapımcısı OGM Pictures'tan deprem bölgesine yardım - 6

"BU ZORLU GÜNLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ"

Bu vesileyle depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dilerim. Bu zorlu günleri birlik beraberlik içerisinde, dayanışma ile aşacağız…”

N-LIFE HABERLERİ

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