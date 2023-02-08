Yalı Çapkını, Ömer ve Çöp Adam'ın yapımcısı OGM Pictures'tan deprem bölgesine yardım

"KAPSAMLI BİR NAKLİYE BU AKŞAM YOLA ÇIKIYOR"

“OGM ailesi adına hep birlikte deprem felaketinin yaralarını sarmak ve ihtiyaç sahiplerine hızla ulaşmak üzere haberi duyduğumuz ilk andan itibaren dayanışma içinde birlikte çalışıyoruz. Hepimiz adına yürütülen çalışmalar kapsamında Meslek Birliğimiz aracılığı ile yaptığımız nakdi yardımdan bağımsız olarak, bölge için tahsis ettiğimiz karavanlar ve jeneratörlerin yanı sıra; teknik ekipman, dayanıklı gıda malzemesi, hijyenik malzeme, tekerlekli sandalyeler, uyku tulumu, termal çadırlar, bebek mamaları, medikal ürünler gibi çok kapsamlı bir nakliyeyi bu akşam yola çıkartıyoruz.