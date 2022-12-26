Yalı Çapkını oyuncuları kapak yıldızı oldu

Dizideki başarılı performanslarıyla adından söz ettiren ikili, ilk bölümden beri izleyiciyi ekrana kitleyen Yalı Çapkını dizisi hakkında konuştu.

Dizide başrolleri paylaşmadan önce de arkadaş olduklarını belirten Demir “Arkadaş olmamızın etkisi nerdeyse her sahneye yansıyor. Birbirimizi bu kadar iyi tanıdığımız için oyun alanlarımızı çok iyi kollayabiliyoruz” ifadelerini kullandı.