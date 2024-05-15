Yalı Çapkını oyuncuları kapak yıldızı oldu: Bu Suna'nın kendini bulma yolculuğu

"BU KADAR YETENEKLİ İNSANI BİR ARAYA GETİRMEK BÜYÜK BAŞARI"

Yalı Çapkını dizisinin başarısını da yorumlayan ünlü oyuncu, "Öncelikle oyuncu kadrosunun hem insan olarak hem de yetenek olarak şahane insanlardan oluşmasının çok büyük etken olduğunu düşünüyorum. Böyle güzel arkadaşlarımla çalıştığım için çok şanslı hissediyorum. Aslında ilk teşekkür bu castı bir araya getiren ve bu dünyayı kurup yaşatacak olan insanları bir araya getiren şahane yapım şirketimiz OGM'ye olmalı. Bu kadar yetenekli ve şahane insanı bir araya getirebilmek büyük başarı. Bu ensemble bir iş. Yalı Çapkını için çalışan herkes gerçekten aklı ve kalbiyle bu işi iyi bir yere getirmek için çabalıyor. Birbirimizin işini kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Gerisi seyircinin takdiri. Bizimle birlikte bu yolda oldukları için çok mutluyum. Var olun!" dedi.