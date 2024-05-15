Yalı Çapkını oyuncuları kapak yıldızı oldu: Bu Suna'nın kendini bulma yolculuğu
Star TV'nin cuma akşamları izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını dizisinde Suna'ya hayat veren Beril Pozam ve Kaya'yı canlandıran Taro Emir Tekin kapak yıldızı oldu. Ünlü oyuncular, dizinin başarısı ve canlandırdıkları karakterler hakkında konuştu.
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Suna'yı oynayan Beril Pozam ile Kaya'yı canlandıran Taro Emir Tekin, Elele dergisinin kapak yıldızları oldu.