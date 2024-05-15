Yalı Çapkını oyuncuları kapak yıldızı oldu: Bu Suna'nın kendini bulma yolculuğu

Star TV'nin cuma akşamları izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını dizisinde Suna'ya hayat veren Beril Pozam ve Kaya'yı canlandıran Taro Emir Tekin kapak yıldızı oldu. Ünlü oyuncular, dizinin başarısı ve canlandırdıkları karakterler hakkında konuştu.

Yalı Çapkını oyuncuları kapak yıldızı oldu: Bu Suna'nın kendini bulma yolculuğu - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Suna'yı oynayan Beril Pozam ile Kaya'yı canlandıran Taro Emir Tekin, Elele dergisinin kapak yıldızları oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını oyuncuları kapak yıldızı oldu: Bu Suna'nın kendini bulma yolculuğu - 2

Dizideki başarılı performanslarıyla adından söz ettiren ikili, hem dizide canlandırdıkları karakterler hem de Yalı Çapkını'nın başarısı hakkında konuştu.

Yalı Çapkını oyuncuları kapak yıldızı oldu: Bu Suna'nın kendini bulma yolculuğu - 3

Beril Pozam, "Yalı Çapkını'nda canlandırdığınız Suna Şanlı'yı nasıl anlatırsınız? Onunla nasıl bir bağ kurdunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Suna Şanlı özünde yalnız, ailesiz bir aileden gelen, maalesef sağlıklı bir sevgiye şahit olmamış, kardeşiyle kurduğu bağ, onu koruma içgüdüsüne sahip olması sayesinde de bugünlere gelebilmiş biri. Yol boyunca başına gelen olaylara karşı henüz sadece can havliyle ve tecrübesizliğiyle tepkiler veriyor. En temelde aslında başına ne gelirse gelsin hayatta kalmaya çalışıyor. Onun için şu an yaşamsal başka konuları tartışmak bile lüks. Bir sahnede 'bizim gibi isanların önüne mutluluk serilmiyor. Biz tırnaklarımızla kazıyıp onu almaya çalışıyoruz' demişti. Onun için bu yolculuk hayatını, mutluluğunu, özgürlüğünü en temelde bence kendini bulma ve kazanma yolculuğu."

Yalı Çapkını oyuncuları kapak yıldızı oldu: Bu Suna'nın kendini bulma yolculuğu - 4

Dizideki partneri Taro Emir Tekin hakkında da konuşan Pozam, "Taro çok şahane bir insan. Kibar, düşünceli, eğlenceli... Tam bir centilmen. Hem muhabbeti çok keyifli hem bir partner olarak çok yardımsever, destekleyici ve çalışkan. Hep var olanın üzerine katmaya çalışan, kendiyle eğlenen sizin de eğlencenize ortak olan, partner olduğuma gerçekten çok memnun olduğum bir arkadaşım oldu" dedi.

Yalı Çapkını oyuncuları kapak yıldızı oldu: Bu Suna'nın kendini bulma yolculuğu - 5

"BU KADAR YETENEKLİ İNSANI BİR ARAYA GETİRMEK BÜYÜK BAŞARI"

Yalı Çapkını dizisinin başarısını da yorumlayan ünlü oyuncu, "Öncelikle oyuncu kadrosunun hem insan olarak hem de yetenek olarak şahane insanlardan oluşmasının çok büyük etken olduğunu düşünüyorum. Böyle güzel arkadaşlarımla çalıştığım için çok şanslı hissediyorum. Aslında ilk teşekkür bu castı bir araya getiren ve bu dünyayı kurup yaşatacak olan insanları bir araya getiren şahane yapım şirketimiz OGM'ye olmalı. Bu kadar yetenekli ve şahane insanı bir araya getirebilmek büyük başarı. Bu ensemble bir iş. Yalı Çapkını için çalışan herkes gerçekten aklı ve kalbiyle bu işi iyi bir yere getirmek için çabalıyor. Birbirimizin işini kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Gerisi seyircinin takdiri. Bizimle birlikte bu yolda oldukları için çok mutluyum. Var olun!" dedi.

Yalı Çapkını oyuncuları kapak yıldızı oldu: Bu Suna'nın kendini bulma yolculuğu - 6

"KAYA'NIN DUYGULARINI DENEYİMLEMEK İSTEDİM"

Yalı Çapkını'nda Halis Ağa'nın kızı Nükhet'in oğlu Kaya'yı canlandıran Taro Emir Tekin de rolü için "Kaya benim kendimi yalnız hissettiğim bir dönemde karşıma çıktı. Doğruyu söylemek gerekirse onun içinde yaşadığı çaresizlik, sevgisizlik ve yetersizlik duygularını deneyimlemek istedim. Kaya bana belirsizlik ve bilinmezlik içerisinde bir konfor bulmayı öğretti, öğretiyor" dedi.

Yalı Çapkını oyuncuları kapak yıldızı oldu: Bu Suna'nın kendini bulma yolculuğu - 7

Diziye sonradan dahil olmasına rağmen sette şefkatle karşılandığını belirten Taro Emir Tekin, partneri Beril Pozam için de şu ifadeleri kullandı:

Beril nefistir. Bana bol bol bulaşır, sağlam, karakterli ve güvenilirdir. Bu bana onunla oynarken çok büyük bir alan açıyor. İnsanın günlük hayatta dasevdiği ve danışabildiği, konuşabildiği bir arkadaşıyla oynaması çok özgürleştirici."

Yalı Çapkını oyuncuları kapak yıldızı oldu: Bu Suna'nın kendini bulma yolculuğu - 8

Yalı Çapkını'ndaki en zorlandığı sahneyi anlatan Tekin, "Dizinin başlarında Kaya'nın içindeki intikam ateşi ve annesine olan sevgisi ile hassasiyetinin çatıştığı bir sahne vardı. Annesine konfor sağlamaya çalışırken, aynı zamanda tutamadığı bir öfkeyle yüzleşiyordu aynanın karşısında. Sanki bir paket lastiğinin iki farklı yöne çekilmesi gibi hissettirmişti bana" dedi.

Yalı Çapkını oyuncuları kapak yıldızı oldu: Bu Suna'nın kendini bulma yolculuğu - 9

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalı Çapkını'nın 10 Mayıs'taki 69. bölümüne; Gülgün'ün Mezide'ye ters köşesi ve Tarık ile Ferit'in karşılaşması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar...

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