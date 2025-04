Yalı Çapkını oyuncularından veda paylaşımları

BERİL POZAM

Dizinin Suna'sı Beril Pozam, final bölümünün son sahnesini paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

"Biz Yalı Çapkını kamera önü ve arkası kocaman bir ekip olarak 3 yıl boyunca sadece dizi çekmedik, hayatı paylaştık. Hastalığıyla sağlığıyla, gecesinde gündüzünde, birlikte ağladık, birlikte güldük, kahkahalar attık, dertleştik, birbirimize yardımcı olduk, konuşmadan anlaştığımız zamanlar oldu, birbirimize yemekler yaptık, dışarıda buluştuk, birbirimize arka çıktık, dayanıştık. Bu 3 yılda her şey yaşandı, mevsimler değişti, günler gece oldu, aylar değişti, dünyada birçok iyi ve kötü şey oldu. Bu 3 yılda geriye dönüp baktığımda tek değişmeyen şey birbirimize duyduğumuz sevgi.

Her birinize 3 yılıma yoldaş olduğunuz için teşekkür ederim. Neredeyse her sabah sizin yüzünüzü görmek, sesinizi duymak çok güzeldi. Gittiğiniz her yerde mutlu ve huzurlu olun, Allah karşınıza hep sizin gibi güzel insanlar çıkarsın. Sizi çok seviyorum, kalbimin ta içinden. Ve 3 yıl boyunca bu yolculuğun parçası olan sizler, canım seyircilerimiz. Bizi izlediğiniz, takip ettiğiniz için teşekkür ederim, sizin de sayenizde biz bu yolculuğu 3 yıl boyunca sürdürebildik. Yolladığınız mesajlar, çiçekler, bizim adımıza sevindirdiğiniz her çocuk, sahiplendiğiniz her hayvan için ayrı ayrı teşekkür ederim.

Sevginizi hissetmek, sevginin iyilik yayması en büyük hediye. Güzel kalplerinizden öperim, size sıkı sıkı sarılıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki vardın Yalı Çapkını... OGM Pictures ailesinin bir parçası olmak çok güzeldi, her şey için teşekkür ederim. Canım menajerim sana çok teşekkür ederim. Çok fotoğraf video anı var, hangi birini paylaşacağımı bilemedim. Bir dahaki posta onları da atarım. Of gözler doldu bile… Eyvallah" ifadelerini kullandı.