Yalı Çapkını oyuncularından veda paylaşımları

Yalı Çapkını dizisi, 4 Nisan akşamı yayınlanan 101. bölümüyle final yaptı. 2022 yılından beri Star ekranlarında yayınlanan dizinin oyuncuları, projeye sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla veda etti.

Yalı Çapkını oyuncularından veda paylaşımları - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını, 101. bölümüyle final yaptı.

Üç sezondur cuma akşamlarına damga vuran dizinin oyuncuları ise projeye sosyal medya paylaşımlarıyla veda etti. İşte o paylaşımlar...

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını oyuncularından veda paylaşımları - 2

BERİL POZAM

Dizinin Suna'sı Beril Pozam, final bölümünün son sahnesini paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

"Biz Yalı Çapkını kamera önü ve arkası kocaman bir ekip olarak 3 yıl boyunca sadece dizi çekmedik, hayatı paylaştık. Hastalığıyla sağlığıyla, gecesinde gündüzünde, birlikte ağladık, birlikte güldük, kahkahalar attık, dertleştik, birbirimize yardımcı olduk, konuşmadan anlaştığımız zamanlar oldu, birbirimize yemekler yaptık, dışarıda buluştuk, birbirimize arka çıktık, dayanıştık. Bu 3 yılda her şey yaşandı, mevsimler değişti, günler gece oldu, aylar değişti, dünyada birçok iyi ve kötü şey oldu. Bu 3 yılda geriye dönüp baktığımda tek değişmeyen şey birbirimize duyduğumuz sevgi.

Her birinize 3 yılıma yoldaş olduğunuz için teşekkür ederim. Neredeyse her sabah sizin yüzünüzü görmek, sesinizi duymak çok güzeldi. Gittiğiniz her yerde mutlu ve huzurlu olun, Allah karşınıza hep sizin gibi güzel insanlar çıkarsın. Sizi çok seviyorum, kalbimin ta içinden. Ve 3 yıl boyunca bu yolculuğun parçası olan sizler, canım seyircilerimiz. Bizi izlediğiniz, takip ettiğiniz için teşekkür ederim, sizin de sayenizde biz bu yolculuğu 3 yıl boyunca sürdürebildik. Yolladığınız mesajlar, çiçekler, bizim adımıza sevindirdiğiniz her çocuk, sahiplendiğiniz her hayvan için ayrı ayrı teşekkür ederim.

Sevginizi hissetmek, sevginin iyilik yayması en büyük hediye. Güzel kalplerinizden öperim, size sıkı sıkı sarılıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki vardın Yalı Çapkını... OGM Pictures ailesinin bir parçası olmak çok güzeldi, her şey için teşekkür ederim. Canım menajerim sana çok teşekkür ederim. Çok fotoğraf video anı var, hangi birini paylaşacağımı bilemedim. Bir dahaki posta onları da atarım. Of gözler doldu bile… Eyvallah" ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını oyuncularından veda paylaşımları - 3

ERSİN ARICI

Yalı Çapkını'nda Halis Ağa'nın yeğeni, Ferit'in sağ kolu Abidin'e hayat veren Ersin Arıcı, diziye şu ifadelerle veda etti:

"Ve bitti… Yalı Çapkını... Sevdik, savaştık, büyüdük. İlk günden bugüne inanan, güvenen, destekleyen ve seven herkese kalpten teşekkür ederim."

Yalı Çapkını oyuncularından veda paylaşımları - 4

EMRE ALTUĞ

Dizinin Orhan Korhan'ı Emre Altuğ ise setten birçok kare paylaştı. Ünlü isim, paylaşımına "Bugüne kadar içinde 2-3 yıldız diyebileceğim büyük oyuncunun olduğu birçok dizide rol aldım. Bununla da her zaman gurur duydum. Ancak şimdi fark ediyorum ki hepsi beni 'Yalı Çapkını' projesine hazırlamış. Çünkü ana kadrosuyla yıldızlar geçidi diyebileceğim güçte oyunculardan oluşan, hiç düşünmeden kendimi ellerine teslim edebileceğim çok değerli yönetmen ve görüntü yönetmenlerinin çektiği, sadece Türkiye değil, dünya dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran, 200 ülkede reyting rekorları kırarak yayınlanmaya devam eden 'Golden Boy' bugün itibari ile Türkiye’de final yaptı.

Emeği geçen herkese, yapım şirketimiz OGM Pictures'a ve menajerime, en çok da  bize kendimizi çok değerli hissettiren izleyicimize sonsuz teşekkür ediyorum. Yepyeni televizyon projelerinde yeni karakterlerle görüşmek üzere sevgi ve saygıyla. İlk günden son güne kendi çektiğim birkaç kare hatıra kalsın istedim" notunu düştü.

Yalı Çapkını oyuncularından veda paylaşımları - 5

DİREN POLATOĞULLARI

Dizide Seyran'ın babası Kazım Şanlı karakterine hayat veren Diren Polatoğulları, "Hepinizi gönülden seviyorum sevenler ayrılmaz" ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını oyuncularından veda paylaşımları - 6

BURCU ALPTEKİN

Yalı Çapkını'nın yönetmeni Burcu Alptekin, paylaştığı kamera arkası pozlarına şu notu düştü:

"Biz bugün 3 sezonluk ekran maceramıza veda ediyoruz. Henüz fotoğraf ve videolara bakma cesaretim yok. 3 yıl. Aynı gök kubbenin altında buluşup Yalı Çapkını'nı yarattığımız ilk günün güzel ve temiz ruhları; Fethi'mizin kazası hariç, hiç bir anını başka birine değişmeyeceğim, hepsi güzellikle ve sevgiyle anılacak litrelerce göz yaşı, desibellerce kahkaha, saçmalıklarla dolu bağırış çağırış, öfke patlamaları, kalp kırıklıkları, kucaklaşmalar...

Koskoca 3 yıla sığan binlerce unutulmaz duygu, anı yaşadık beraber. Aile olduk. Gönlümüzde olanı gerçeğimiz yaptık. Yorulduk. Boğazıma oturan yumru... Sürekli sizi çok özleyeceğim, çok seviyorum, iyi ki siz diye haykırmak istiyor. Ama abartmaya da lüzum yok diyip gülümsüyorum. Her şeye ve herkese rağmen iyi ki Yalı Çapkını. Başka projelerde görüşmek üzere.

Yalı Çapkını oyuncularından veda paylaşımları - 7

GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU

Dizide İfakat Korhan'ı canlandıran Gülçin Santırcıoğlu ise setten birçok kareyi paylaştı ve "1. bölüm ilk sahne ilk plan... Ve olaylar gelişir" dedi.

Yalı Çapkını oyuncularından veda paylaşımları - 8

HÜLYA DUYAR

Yalı Çapkını'nın Şefika'sı Hülya Duyar da setten paylaştığı fotoğraflara "Bu gece son" notunu düştü.

Yalı Çapkını oyuncularından veda paylaşımları - 9

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU

Gülseren Budayıcıoğlu ise projeye "Hem ülkemizde hem de dünyanın pek çok ülkesinde reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisine emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ve uzun süredir bu diziyi izleyen siz seyircilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız..." sözleriyle veda etti.

Yalı Çapkını oyuncularından veda paylaşımları - 10

FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yalı Çapkını'nın final bölümüne; Halis Ağa'nın dönüşüyle Korhan ailesinin mutluluğu damga vurdu.

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