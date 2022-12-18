Yalı Çapkını ve Çöp Adam'ın esin kaynağı Gülseren Budayıcıoğlu: Aslında herkesin hayatı bir romandır

Star’da yayınlanan ve reyting rekorlarıyla sezonun en çok izlenen dizisi olan Yalı Çapkını ve sevilen Star dizisi Çöp Adam gibi ünlü projelerin yaratıcısı Gülseren Budayıcıoğlu, 17 Aralık Cumartesi günü Caddebostan Kültür Merkezi’nde okurlarıyla biraraya geldi. Yazar, “Kırmızı Pelerin” adlı yeni kitabının imza günü ve söyleşisinde okurlarıyla sohbet etti.

Pek çok konuda eserler vermiş Budayıcıoğlu, son yıllarda çıkardığı kitaplarla televizyonda İstanbullu Gelin, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız, Yalı Çapkını, Çöp Adam, Terzi, Kral Kaybederse ve Kardeş dizilerine ilham kaynağı oldu.